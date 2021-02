Construcción del nuevo ecosistema de mensajería 5G y empoderamiento de la nueva economía digital

SHENZHEN, China, 25 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- En MWC Shanghai, ZTE y GSMA celebraron el 5G Messaging Forum: Building the New 5G Messaging Ecosystem and Empowering the Digital New Economy. El foro atrajo a líderes de la industria de GSMA, CCSA (China Communications Standards Association), AFCA (Asia Financial Cooperation Association), China UnionPay, Zhejiang Meteorological Service Centre, China Telecom, China Mobile, China Unicom, Japan's KDDI y otros operadores líderes de todo el mundo, así como los principales proveedores de mensajería 5G como ZTE, Guodu Interconnection, Shanghai Dahantricom Corporation y Whale Cloud Technology. Más de 300 ejecutivos y expertos de gobiernos, operadores y empresas de todo el mundo asistieron, tanto online como fuera de línea, para compartir su experiencia en mensajería 5G y explorar sus perspectivas de aplicaciones.

En abril del año pasado, los tres principales operadores en China publicaron conjuntamente un libro blanco, con el objetivo de hacer del servicio de mensajería 5G un servicio universal de información y comunicación 5G con soporte multi-terminal, amplia cobertura y empoderamiento multi-industria. En el mismo año, GSMA publicó su especificación que indicaba que la mensajería 5G debía incluirse en las funciones obligatorias de los terminales 5G. En la actualidad, las normas relacionadas con la industria se han formulado en China.

Wang Xiang, vicepresidente senior de ZTE, dijo: "La mensajería 5G tiene el potencial de tener un futuro brillante. Para ayudar a impulsar la economía digital, ZTE espera proporcionar soporte completo a los operadores en la construcción de redes de mensajería 5G y el desarrollo de servicios, aprovechando sus tecnologías de mensajería 5G y experiencia comercial. ZTE también trabajará con socios ascendentes y descendentes de la cadena industrial, incluidos operadores, fabricantes de terminales, proveedores de servicios y usuarios empresariales, para crear un ecosistema de aplicaciones de mensajería 5G."

Hoy, a través de los esfuerzos conjuntos de los tres principales operadores chinos y socios de la cadena industrial, el ecosistema de la industria de mensajería 5G ha tomado forma. En cuanto a su aplicación comercial, los tres principales operadores, junto con ZTE y otros socios de equipos de red, han promovido activamente la construcción de plataformas de mensajería 5G, y todas las redes han cumplido con las condiciones de aplicación comercial a gran escala. En términos de aplicación terminal, más de 60 terminales de los principales fabricantes de teléfonos móviles han sido lanzados para soportar la mensajería 5G hasta la fecha. En cuanto a la construcción de ecosistemas de aplicaciones, la mensajería 5G demuestra plenamente los escenarios de aplicaciones innovadores que se pueden integrar con miles de industrias. ZTE apoya a los tres principales operadores en la realización de investigaciones industriales, la celebración de concursos de desarrolladores y ensayos comerciales, y ha incubado más de 300 solicitudes en nueve grandes industrias como el gobierno y las finanzas.

"Aprendiendo de casos en Japón, Corea del Sur y Estados Unidos, los tres operadores buscarán explorar activamente la cooperación ecológica y desarrollarse juntos. Se esforzarán por concentrar los recursos y dar pleno juego al valor de red especificado en la Ley de Metcalfe, sentando las bases para una mejor interconexión y acceso unificado para los CSP en el futuro," dijo Zhang Yunyong, miembro de CPPCC y director general del Centro de Producto de China Unicom.

En la actualidad, la tendencia es hacia la economía digital. "La mensajería 5G empodera a miles de industrias y conectará la última milla para que los servicios lleguen a los usuarios de la economía digital", dijo Wang Quan, vicepresidente de ZTE, en un discurso. "ZTE se compromete a convertirse en un motor de la economía digital y a construir el canal de mensajes de última milla 'más amplio y más rápido' para los clientes. La solución de la plataforma ZTE AnyMessaging 5G Messaging soporta AnyNetwork (cualquier acceso a la red), AnyService (cualquier acceso a aplicaciones industriales), AnyWhere (cualquier implementación del entorno en la nube) y AnyScale (cualquier despliegue de capacidad)," explicó. "ZTE continuará construyendo una plataforma de mensajería 5G líder en tecnología y comercial para los operadores. Todas las series de teléfonos móviles ZTE 5G lanzadas este año serán compatibles con mensajería 5G, y la plataforma ZTE 5G Messaging lidera en pruebas y ahora está lista para comerciales. Haremos todos los esfuerzos para apoyar a los operadores en la promoción de la cobertura completa de los terminales. Para acelerar las actualizaciones industriales, hemos lanzado Openlab 2.0 y lanzado el primer sistema de certificación en la industria, proporcionando a los CSP sugerencias sobre tecnología, operación y formación de mensajería 5G. Los cuatro primeros CSP han obtenido la certificación. También cooperaremos con China Telecommunication Technology Labs (CTTL) en el campo de la certificación de mensajería 5G," añadió.

Además, a medida que la era 5G se actualiza a los servicios tradicionales de mensajes cortos, la mensajería 5G ha sido ampliamente reconocida por los operadores globales. Wang Quan confirmó que "la mensajería 5G debería desarrollarse junto con el alcance global para construir un ecosistema global de mensajería 5G". En el foro, ZTE anunció el plan global de cooperación en mensajería 5G y lanzó la iniciativa "0 CAPEX Trial", que proporcionará a los operadores globales pruebas de mensajería 0 CAPEX 5G basadas en nubes públicas. ZTE invitará a socios globales de la cadena industrial a construir un ecosistema global de mensajería 5G y promover los beneficios de los servicios globales de mensajería 5G.

En el futuro, como la primera aplicación 5G en uso comercial a gran escala que sirve a usuarios públicos y de la industria, la mensajería 5G traerá los beneficios de las tecnologías 5G y los servicios digitales a miles de millones de usuarios en todo el mundo. La mensajería 5G demuestra el concepto de "Ciencia para el Bien", permitiendo a todos los usuarios disfrutar de la comodidad de los servicios inteligentes, trayendo nuevos modelos a la transformación digital de las industrias, inyectando impulso en el desarrollo de la economía digital, y potenciando con características seguras y de beneficio universal.

