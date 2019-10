Começa a 2019 EBE China em Hangzhou

Os eventos visam a impulsionar a nova economia com inovações digitais

HANGZHOU, China, 21 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- A 6a International E-business Expo 2019 em Hangzhou, China (2019 EBE China Hangzhou) e a 2019 Zhejiang International Digital Trade Fair (2019 Zhejiang IDTF) tiveram início no dia 18 de outubro no Hangzhou International Expo Center. Hangzhou, o local de nascimento da indústria de e-commerce da China, desenvolveu uma cadeia completa do setor e um ecossistema em loop fechado. À medida que o e-commerce, uma parte integrante da economia digital, continua a fazer um maior impacto na economia urbana e no estilo de vida dos habitantes da cidade, Hangzhou se torna uma líder global na economia digital do mundo.

Mais de 200 empresas de ponta do varejo e do e-commerce nacionais e do exterior exibiram suas inovações em 1.000 estandes num espaço de exposição de mais de 30.000 metros quadrados. Mais de 20.000 compradores e visitantes profissionais se registraram para o evento, incluindo mais de 20 delegações de fora da China, mais notadamente do Uruguai, Palestina e Etiópia. Ao reunir fóruns, exposições e sessões de encadeamento de negócios sob o mesmo teto, o evento criou uma local de parada única para o visitante profissional da exposição ou os frequentadores da conferência.

Sob o tema "Novo varejo, novos negócios, novo consumo, novo empoderamento", a EBE China deste ano está comprometida em destravar todo o seu potencial como um serviço de e-commerce de ponta a ponta. Os organizadores da 2019 Zhejiang IDTF sob o tema de Empoderamento de Dados e Inovações de Negócios, desenvolveram uma plataforma profissional, voltada ao mercado, globalizada e de marca para exposições e trocas comerciais com o objetivo de expandir a profundidade do comércio digital na presença da província de Zhejiang no setor. Além disso, o evento se concentrou em apresentar um ecossistema de e-commerce completo abrangendo sistemas operacionais comerciais e novas plataformas de varejo, sustentadas pela aplicação de tecnologias inteligentes e serviços tecnológicos inovadores. A expo e a feira se tornaram o local para aprender sobre o novo consumo e experiências sociais, a crescente cadeia urbana do setor de e-commerce e esforços das plataformas chinesas de e-commerce para alívio da pobreza.

A EBE China, que ocorre simultaneamente com a IDTF, conecta expositores e visitantes com displays e demonstrações inovadores de novos produtos e serviços. No decorrer do evento, que ajuda a facilitar a integração da cadeia da indústria, Hangzhou está desenvolvendo sua posição como a nova hub de e-commerce da China a fim de impulsionar o desenvolvimento voltado à economia de Zhejiang.

FONTE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2019 Hangzhou, China

