EBE China 2019 comienza en Hangzhou

El evento busca impulsar la nueva economía con innovaciones digitales

HANGZHOU, China, 21 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La 6a. Exposición Internacional de e-business edición 2019 de Hangzhou, China (International E-business Expo 2019 Hangzhou, China, 2019 EBE China Hangzhou) y la Feria Internacional de Comercio Digital de Zhejiang, edición 2019 (2019 Zhejiang International Digital Trade Fair, 2019 Zhejiang IDTF), comenzaron el 18 de octubre en el Centro Internacional de Exposiciones de Hangzhou. Hangzhou, cuna del sector del e-commerce de China, ha creado una cadena industrial completa y un ecosistema cerrado. Mientras que el e-commerce, parte integral de la economía digital, continúa teniendo un mayor impacto sobre la economía urbana y el estilo de vida de los residentes de la ciudad, Hangzhou se ha convertido en líder global en la economía digital del mundo.

Más de 200 compañías líderes en e-commerce y minoristas, locales y extranjeras, presentaron sus innovaciones en 1.000 stands ubicados en un espacio de exposición de 30.000 metros cuadrados. Más de 20.000 compradores profesionales y visitantes se habían registrado para el evento, incluso más de 20 delegaciones de fuera de China, principalmente de Uruguay, Palestina y Etiopía. Al reunir foros, exposiciones y sesiones de networking empresarial bajo un mismo techo, el evento ha creado un lugar unificado para el visitante profesional a la exposición y para los asistentes.

Con el nombre "Nuevas empresas, nuevos negocios, nuevo consumo, nuevo empoderamiento", EBE China de este año tiene el compromiso de dar rienda a todo su potencial como un servicio de e-commerce integral. Los organizadores de 2019 Zhejiang IDTF, bajo el lema Empoderamiento de Datos e Innovación Comercial, construyeron una plataforma profesional, orientada al mercado, globalizada y con su marca para exposiciones e intercambios comerciales con el propósito de ampliar la solidez del mercado digital y la presencia de la provincia de Zhejiang en la industria. Además, el evento se centró en presentar un ecosistema de e-commerce completo que abarcó sistemas operativos comerciales y nuevas plataformas minoristas, con el respaldo de tecnologías inteligentes y servicios tecnológicos innovadores. La exposición y la feria se han convertido en el lugar para conocer las nuevas experiencias sociales y de consumo, la creciente cadena industrial del e-commerce urbano y las tareas de las plataformas chinas de e-commerce en materia de alivio de la pobreza.

EBE China, realizada en conjunto con IDTF, conecta a expositores y visitantes con innovadoras exposiciones y demostraciones de nuevos productos y servicios. A través del evento, que ayuda a facilitar la integración de la cadena industrial, Hangzhou se está consolidando sobre su posición como el centro de e-commerce en China para potenciar el desarrollo de Zhejiang impulsado por la economía digital.

FUENTE The Organizing Committee Of The International E-business Expo 2019 Hangzhou, China

