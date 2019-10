Começa em Pequim a Convenção Mundial 5G 2019

PEQUIM, 22 de outubro de 2019 /PRNewswire/ -- Um relatório da Science and Technology Daily:

O Governo Popular Municipal de Pequim, a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, o Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação vão conjuntamente realizar a primeira Convenção Mundial 5G na Área de Desenvolvimento Econômico-Tecnológico de Pequim, de 20 a 23 de novembro de 2019. A Convenção visa aproveitar as oportunidades oferecidas pela inovação tecnológica 5G e a reforma industrial, coletar recursos de inovação de qualidade e avançar o crescimento e a aplicação da 5G. Ela também pretende acelerar a comercialização da 5G e impulsionar o intercâmbio e avanços conjuntos das tecnologias 5G globais.

Com o tema "5G muda o mundo, 5G cria o futuro", a Convenção apresenta internacionalização e orientação e especialização de alto nível. Focada em impulsionar o crescimento doméstico e internacional dos aplicativos 5G, ela consiste de um segmento de conferências e um segmento de fóruns, um segmento de exposições e um concurso de design de aplicativos.

Visões e consensos de peso serão expressos aqui. As mais modernas tecnologias, novos produtos e novos aplicativos serão exibidos aqui. Os conceitos mais fronteiriços, novas ideias criativas e novos modelos serão gerados aqui.

A Convenção vai reunir os cientistas mais influentes da comunicação global da informação, empresas 5G upstream e downstream mundialmente famosas, usuários da indústria 5G e investidores de renome. Eles vão discutir assuntos ligados a tecnologias fronteiriças, tendências da indústria e aplicativos inovadores do setor 5G. Através de conferências, exposições e concursos, a Convenção vai construir a principal plataforma global para cooperação industrial e integração de recursos 5G, impulsionar a inovação mundial da tecnologia 5G, o desenvolvimento industrial e a transformação dos cenários de aplicativos e gerar inovação colaborativa mundial em 5G, promovendo, assim, a indústria 5G rumo à maturidade. Ela proporcionará uma nova força motriz para promover a Reforma Estrutural do Lado da Oferta, uma nova oportunidade de revitalizar a economia real, um novo mecanismo para construir tanto uma potência manufatureira como uma cibernética, de modo a contribuir para o estabelecimento de novas relações internacionais, orientadas pela cooperação vantajosa para as duas partes e a comunidade de futuro compartilhado para a humanidade.

De acordo com o Comitê Organizador da Convenção, o Fórum compreende a cerimônia de abertura, fórum principal e a cerimônia de encerramento. O Seminário Internacional sobre Tecnologias Futuras de Informação e Comunicação, a Cúpula de Inovação e Desenvolvimento da Comunicação de Mídia na Era 5G e a final da Anunciada Competição de Design de Aplicativo 5G serão inicialmente realizados em 20 de novembro; a cerimônia de abertura e o principal fórum vão iniciar na manhã de 21 de novembro e a cúpula do fórum será realizada da tarde de 21 de novembro até 22 de novembro, durante a qual discussões abrangentes serão conduzidas com temas como 5G e Nova Motivação de Economia Digital, 5G e Operadores Globais, 5G e ISO, Segurança 5G, Novo Empreendedor 5G, Educação Inteligente 5G+, Saúde Médica Inteligente 5G+, Cidade Inteligente 5G+, Vídeo Ultra HD 5G+, Transporte Inteligente 5G+ e Produção Inteligente 5G+. A cerimônia de encerramento será realizada na tarde de 22 de novembro.

Além disso, de 21 a 23 de novembro, a Convenção realizará uma exposição que foca no desenvolvimento e aplicações da 5G e cobre uma área de aproximadamente 20,000m2. Ela visa apresentar as últimas conquistas e casos de aplicação de cenário de desenvolvimento da 5G com seis temas, como "Conquistas da exposição, prospecções", "Cidade inteligente, vida inteligente", "Transporte inteligente, curta viajar", "Produção inteligente, crie o futuro", "Saúde médica inteligente, mais saudável" e "Vídeo HD, veja o mundo".

Até lá, os aplicativos 5G inteligentes vão completamente cobrir as instalações, inteiramente refletindo interatividade, prospecções e experiência.

Durante a exposição, serão realizadas cerimônias de lançamentos de políticas e assinatura de contratos de cooperação estratégica e lançados inúmeros resultados de pesquisa 5G e opiniões de peso. Enquanto isso, alguns eventos de lançamento de novos produtos serão realizados e para apresentar as conquistas feitas em termos de inovadores produtos de aplicativos e tecnologia 5G.

Além disso, a Convenção também solicitará soluções para soluções de cenários de demonstração 5G e realizará o Concurso Anunciado de Design de Aplicativos 5G.

O Governo Popular da Municipalidade de Pequim, como um dos patrocinadores, tem ativamente promovido o desenvolvimento de aplicativos da indústria 5G. Este ano, Pequim editou o Plano de Ação de Desenvolvimento da Indústria 5G de Pequim (2019-2022) e propôs a implementação do Projeto "1551". O primeiro "1" refere-se a um avanço na tecnologia de dispositivos de núcleo de média e alta frequência e outros elos importantes; o duplo "5" refere-se a cinco tipos de aplicativos de cinco cenários, incluindo unidade 5G automática, saúde médica, internet industrial, cidade inteligente e vídeo ultra HD, em cinco grandes projetos e locais de eventos de atividades, incluindo o sub-centro de Pequim, o Aeroporto Internacional Daxing de Pequim, a Exposição Internacional de Horticultura 2019, os Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 e a atualizações ao longo da Avenida Chang'na. O último "1" significa um lote de novos tipos de negócios da indústria 5G que finalmente será desenvolvido.

Os canais de inscrição para participação na Convenção, participação na exposição e participação na competição foram abertos. Para mais detalhes, vá ao site oficial, www.w5gc.com.

FONTE Science and Technology Daily

