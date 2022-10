Começou formalmente a China em Tradução: Exposição das Conquistas Internacionais em Comunicação dos Livros da China na Nova Era

FRANKFURT, Alemanha, 25 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China em Tradução: Exposição das Conquistas Internacionais em Comunicação dos Livros da China na Nova Era de 2022 foi aberta formalmente na Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, em 19 de outubro de 2022. Organizada pela China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd. (CNPIEC), o evento de cinco dias é composto por uma feira do livro em formato presencial e uma transmissão de coleções de mídias de vídeo. A feira do livro presencial apresenta uma coleção de mais de 300 títulos originalmente escritos em chinês, juntamente com suas versões traduzidas para mais de 30 idiomas, incluindo inglês, russo e alemão, englobando uma ampla gama de tópicos, como economia, literatura, história e arte chinesas e alguns tópicos sobre a China contemporânea. A coleção de mídia exibe vídeos com 20 acadêmicos e especialistas de renome internacional que desenvolvem tópicos relacionados à China, como Violeta Bulc, ex-comissária europeia de mobilidade e transporte da Comissão Europeia e ex-vice-primeira-ministra da Eslovênia, e Stephan Petermann, consultor do Dutch Creative Industries Fund.

A exposição em destaque, um projeto de marca criado pela CNPIEC e apresentado em uma exposição pela primeira vez em 2019, apresenta de forma abrangente a publicação e promoção de livros chineses nos mercados estrangeiros a partir de várias perspectivas, com base nas principais conquistas da China no setor editorial global, com o objetivo de promover intercâmbios e colaborações entre as comunidades editoriais chinesas e internacionais, bem como facilitar as comunicações entre a China e as culturas estrangeiras.

FONTE China National Publications Import and Export (Group) Co., Ltd.

