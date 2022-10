Comienza la Exposición de los Logros de la Comunicación Internacional de los Libros de China

China en Traducción: Comienza formalmente la Exposición de los Logros de la Comunicación Internacional de los Libros de China en la Nueva Era

FRANKFURT, Alemania, 25 de octubre de 2022 /PRNewswire/ -- Se inauguró formalmente en la Feria del Libro de Frankfurt en Alemania el 19 de octubre de 2022 - China en Traducción: Exposición de los logros de la comunicación internacional de los libros de China en la nueva era, 2022. Organizado por medio de China National Publications Import and Export (Group) Co. Ltd. (CNPIEC), el evento de cinco días incluye una feria del libro física y una difusión de la colección de vídeos multimedia. La feria física de libros presenta una colección de más de 300 títulos escritos originalmente en chino junto con sus versiones traducidas a más de 30 idiomas, incluidos el inglés, el ruso y el alemán, que abarcan una amplia gama de temas, como la economía china, la literatura, la historia, el arte y algunos temas sobre la China contemporánea. La colección de medios muestra vídeos con 20 académicos y expertos de renombre internacional que tratan temas relacionados con China, como Violeta Bulc, ex comisaria europea de movilidad y transporte de la Comisión Europea y ex viceprimera ministra de Eslovenia, y Stephan Petermann, asesor del Fondo Holandés de Industrias Creativas.

La exposición destacada, un proyecto de marca creado por el CNPIEC y que se muestra en una exposición por primera vez en 2019, presenta de forma exhaustiva la publicación y promoción de libros chinos en los mercados de ultramar desde múltiples perspectivas basadas en los logros clave de China en el sector editorial mundial, con el objetivo de promover los intercambios y colaboraciones entre las comunidades editoriales chinas e internacionales, así como facilitar las comunicaciones entre China y las culturas extranjeras.

