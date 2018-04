Começou oficialmente o Concurso Mundial da SF Airlines para o Modelo da Pintura Institucional de seus Cargueiros Boeing 747

Organizadora do concurso e uma subsidiária de inteira propriedade da SF Holdings, a SF Airlines Co., Ltd., é a famosa provedora chinesa de abrangentes serviços de logística. Com sede em Shenzhen, província de Guangdong, a SF Airlines está comprometida com o fornecimento de serviços seguros e eficientes de cargas aéreas para a SF Express. A empresa opera mais de 40 cargueiros e sua rede de serviços foi ampliada para quase 50 cidades e áreas, dentro e fora da China.

No final de 2017, a SF Airlines foi bem-sucedida no leilão dos dois cargueiros 747-400ER da Boeing, realizado numa famosa plataforma online de leilões da China, alcançando um marco no avanço de sua construção de frota. "O Concurso Mundial da SF Airlines para o Modelo da Pintura Institucional de seus Cargueiros Boeing 747" é talhado para a criação da pintura de duas grandes aeronaves de carga. Em 2018, os trabalhos artísticos de talentos criativos vão voar pelo céu junto com os cargueiros Boeing 747 da SF Airlines, e os serviços da SF também voarão pelo mundo junto com os aviões de propriedade da SF – com uma pintura totalmente nova.

Site do concurso: http://pk.arting365.com/sfairlines

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681223/SF_Airlines_competition.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/681224/SF_Airlines.jpg

FONTE SF Airlines

