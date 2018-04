Lancement officiel de l'événement « SF Airlines Global Competition for livery Design Schemes for its Boeing 747 Freighter »

SF Airlines Co., Ltd., organisateur de la compétition, est une filiale en pleine propriété de SF Holdings, fournisseur de services logistiques complets réputé en Chine. Basée à Shenzhen, dans la province du Guangdong, SF Airlines s'engage à fournir des services de fret aérien sécurisés et efficaces pour SF Express. La société exploite 40 avions-cargos, et son réseau de services s'étend jusqu'à près de 50 villes et régions situées en Chine et dans d'autres pays.

À la fin de l'année 2017, SF Airlines a lancé avec succès une vente aux enchères sur une célèbre plateforme de vente aux enchères en ligne en Chine portant sur deux avions-cargos Boeing 747-400ER, marquant une étape majeure dans la révolution de sa construction de flottes. L'événement « SF Airlines Global Competition for livery Design Schemes for its Boeing 747 Cargo freighters » a été élaboré pour la conception de la livrée de deux gros avions-cargos. En 2018, les œuvres artistiques des talents créatifs s'envoleront dans le ciel avec l'avion-cargo Boeing 747 de SF Airlines, et les services de SF s'envoleront également à travers le monde aux côtés de l'avion-cargo Boeing 747 détenu par SF et porteur d'une toute nouvelle livrée.

Site Web de la compétition : http://pk.arting365.com/sfairlines

