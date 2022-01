COMEMORE O ANO NOVO LUNAR COM JOHNNIE WALKER BLUE LABEL

Os visuais são concluídos com o tigre alto entre as nuvens da montanha, subindo em direção à metrópole moderna – um sinal de prosperidade e progresso, o que significa boa sorte para todos no próximo ano.

O artista Shan Jiang disse: "Nos últimos dois anos, triunfamos ao longo de enormes desafios. Utilizei esse pensamento para olhar para o próximo com positividade e usar a mitologia chinesa e a ideia de progresso, de sempre seguir adiante, para inspirar meus designs e descobrir ideias da minha cultura que ressoam com a cultura Johnnie Walker.

"Por isso, para o Johnnie Walker Blue Label, escolhi o tigre com asas, que é um ditado chinês conhecido. Lembrei-me imediatamente de minha mãe e de meu pai, eles sempre me apoiaram como artista, não importa como as coisas estivessem, eles me deram muita força para alcançar, como o tigre alado que sobe as montanhas até o céu. Isso me dá energia para pensar nisso e criar algo bonito a partir dessa ideia."

A elaborada ilustração de Shan Jiang é acompanhada pelos raros uísques e séculos de técnica que criam os ricos sabores frutados; defumação perfeitamente equilibrada encontrada em cada garrafa de Johnnie Walker Blue Label.

O artista afirmou: "Gosto de pensar que o que a reflexão e o tempo dedicados aos meus desenhos ecoam a arte da Johnnie Walker Blue Label. Dentro de cada garrafa de Blue Label estão raros uísques escolhidos a dedo, cada um trazendo personalidades distintas. Espero levar isso para o meu trabalho."

O Johnnie Walker Blue Label é um uísque escocês aveludado, suave e vibrante com camadas de frutas, aromas e defumação longa e persistente. Apenas um em cada dez mil barris de nossas reservas incomparáveis de mais de dez milhões de uísques escoceses em maturação tem a riqueza e a personalidade necessários para produzir de forma elaborada o Johnnie Walker Blue Label, incluindo alguns barris insubstituíveis de destilarias "fantasmas" fechadas há muito tempo.

Este design de edição limitada está disponível em mercados selecionados em todo o mundo. A Johnnie Walker também está lançando o design de edição limitada de Ano Novo Lunar John Walker & Sons King George V e um design de edição limitada de Ano Novo Lunar John Walker & Sons XR 21, ambos maravilhosamente ilustrados por Shan Jiang.

Sobre a Johnnie Walker:

A Johnnie Walker é a marca de uísque escocês número um do mundo (IWSR 2019), apreciada por pessoas em mais de 180 países do mundo. Desde a época em que seu fundador, John Walker, começou o negócio há 200 anos atrás, as pessoas que fazem o blend de seus uísques têm buscado sabor e qualidade acima de tudo.

A gama de uísques premiados atualmente inclui Johnnie Walker Red Label, Black Label, Double Black, Green Label, Gold Label Reserve, Aged 18 Years e Blue Label. Juntos, eles representam mais de 14 milhões de caixas vendidas anualmente (IWSR, 2020), o que torna a Johnnie Walker a marca de uísque escocês mais popular do mundo.

Sobre a Diageo:

A Diageo é líder global em bebidas alcoólicas com uma coleção excepcional de marcas como Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, uísques Buchanan's e Windsor, vodcas Smirnoff e Cîroc, Capitain Morgan, Baileys, Don Julio, Tanqueray e Guinness.

A Diageo está listada na Bolsa de Valores de Londres (DGE) e na Bolsa de Valores de Nova York (DEO), e nossos produtos são vendidos em mais de 180 países do mundo. Para mais informações sobre a Diageo, nossos funcionários, nossas marcas e desempenho, acesse www.diageo.com. Acesse o recurso global de beber com responsabilidade da Diageo, www.DRINKiQ.com, para obter informações, iniciativas e maneiras de compartilhar as melhores práticas.

Celebrando a vida, todos os dias, em todos os lugares.

[1] IWSR 2020

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1730695/Johnnie_Walker_Lunar_New_Year.jpg

FONTE Johnnie Walker

SOURCE Johnnie Walker