Comércio baseado em dados é o "agente transformador" para os negócios de hospitalidade mundialmente

FILADÉLFIA, 5 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Inovadora em Pagamentos, a FreedomPay, líder global em tecnologia de comércio seguro para os setores de hospedagem, varejo, restaurantes e outros operadores da hospitalidade, anunciou hoje a publicação de um novo relatório, intitulado "Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce" ("Hospitalidade 2020+ As razões porque falamos sobre comércio baseado em dados").

A extensa análise examina com profundidade como as empresas que querem chegar e permanecer à frente em um setor altamente competitivo e em mudanças precisam adotar a plataforma centrada no consumidor inteiramente integrada, de próxima geração, em todos os canais.

Gerenciamento mais eficiente de big data e a disponibilização de negócios aperfeiçoados em tempo real e inteligência do consumidor, ao mesmo tempo que aprimora os sistemas legados existentes, irão permitir às empresas satisfazer as demandas de consumidores cada vez mais familiarizados com a tecnologia e exigentes.

Nova tecnologia, serviços on-line e maior poder de compra do consumidor vêm alimentando uma década de crescimento contínuo do setor de hospitalidade. O setor de viagens e turismo (incluindo hotel, hospedagem, alimentos e bebidas) conta, agora, com mais de 10% do PIB global. Globalmente, o setor hoteleiro apenas está avaliado em $ 525 bilhões, com as receitas nos EUA acima de $ 200 bilhões anualmente.

Com potencialmente milhões em jogo, as empresas que oferecem experiências ilimitadas, muito convenientes, que seus consumidores passaram a exigir (combinando segurança, pagamento, fidelidade e ofertas) são as que irão conquistar o sucesso mais significativo no mercado. Essas mudanças tecnológicas incluem o lançamento de aplicativos amigáveis aos usuários, reservas e check-in on-line, programas avançados de pedidos e fidelidade eletrônica (e-loyalty).

Além disso, enquanto muitas empresas do setor de hospitalidade têm focado suas atenções em aperfeiçoamentos de front-end, um grande número de empresas tem negligenciado a funcionalidade vital de back-end, resultando em sistemas operacionais desconexos e fragmentados, o que é uma ameaça ao crescimento e a sua posição competitiva no setor.

O fundador e presidente-executivo da FreedomPay, Tom Durovsik, disse: "No setor de hospitalidade, empresas de todos os portes estão percebendo que precisam ajustar suas estratégias para sobreviver em uma nova era acionada por dados – uma era otimista de crescimento local e global, mas também de mudanças sem precedentes em termos de concorrência, expectativas dos hóspedes, empoderamento tecnológico e regulamentação de dados. O relatório destaca claramente as vantagens de se ter uma estratégia centrada no consumidor, realmente acionada por dados, que forneça soluções inteiramente integradas, através de uma plataforma única de pagamentos na loja, on-line e em dispositivos móveis".

Relacionamento direto com os consumidores

Com o setor hoteleiro superando $ 500 bilhões globalmente, o tamanho do faturamento está atraindo operadores grandes e pequenos, todos batalhando por uma fatia maior do bolo. Ao mesmo tempo, o poder de precificação está sendo transferido para o consumidor, que irá provavelmente buscar on-line por empresas que oferecem o melhor em valor, localização e revisões de serviço.

Os dados indicam que motivar os consumidores a fazer reservas através de canais próprios da empresa, em vez de via terceiros, resulta em economias de até 20%. Para se somar a isso, 26% dos viajantes afirma que serviço e experiência são as razões pelas quais eles escolhem uma determinada marca, quando têm de decidir onde se hospedar, o que salienta mais ainda a importância de se ter a arquitetura digital correta em funcionamento.

A solução – valor da verdadeira integração ponta a ponta

Usar uma plataforma de comércio integrada como um mecanismo central de dados permite às empresas circundar e expandir os atuais sistemas compartimentalizados, melhorando a experiência do hóspede, criando um sistema fácil de gestão de franqueados e fornecendo dados mais inteligentes e inteligência empresarial. Uma plataforma de comércio centrada no consumidor também cria uma arquitetura que alimenta a inovação e fornece às empresas a capacidade de tornar os serviços preparados para o futuro, com redução de riscos, possibilitando a tomada de decisões empresariais com agilidade e gerando vantagens competitivas.

O presidente e diretor de tecnologia da FreedomPay, Christopher Kronenthal, acrescentou: "As organizações de hospitalidade não podem mais permitir que provedoras de legado superado as detenham e precisam agir agora para assimilar as importantes funções em arquitetura digital conectada baseada em dados. A vasta maioria dos processadores simplesmente não consegue acompanhar os avanços da tecnologia.

"Uma Plataforma de Comércio fornece uma oportunidade viável para se conseguir isso com riscos e interrupções mínimos. Além de gerenciar dados de transações de interações em tempo real em múltiplas reservas e múltiplos pontos de venda (POS), as empresas podem fornecer uma compreensão clara do que está acontecendo e porquê – não apenas dentro da jornada de compra, mas em todos os compartimentos do setor, para revelar fatores e experiências essenciais que estão influenciando as decisões.

"Usar uma plataforma como um mecanismo aberto e integrado para movimentar dados para – e de – outras funções não de vendas voltadas para a hospitalidade, libera um enorme potencial para reduzir custos, melhorar a experiência do consumidor e a receita, bem como para aumentar a fidelidade e a rentabilidade de longo prazo".

Para acessar o Relatório Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce (Hospitalidade 2020+ As razões porque falamos sobre comércio baseado em dados), clique neste link.

Sobre a FreedomPay

A Plataforma de Comércio da FreedomPay (FreedomPay Commerce Platform) é a tecnologia de preferência de muitas das grandes empresas do mundo, nas áreas de varejo, hospitalidade, hospedagem, jogos, esportes, entretenimento, serviços de alimentação, ensino, tratamento de saúde e serviços financeiros. A tecnologia da FreedomPay foi desenvolvida com o propósito de oferecer desempenho extremamente sólido no ambiente altamente complexo do comércio global. A empresa mantém um ambiente de segurança de classe mundial a foi a primeira a obter a cobiçada validação do Conselho dos Padrões de Segurança do PCI (PCI Security Standards Council) contra o padrão de criptografia ponto a ponto [Point-to-Point Encryption (P2PE/EMV)] na América do Norte. As soluções robustas da FreedomPay em pagamentos, segurança, identidade e analítica de dados estão disponíveis na loja, on-line e em dispositivos móveis e têm o apoio da rápida adoção da API. A premiada Plataforma de Comércio da FreedomPay opera em uma pilha única, unificada, de tecnologias em diversos continentes, permitindo às empresas oferecer uma experiência consistente, repetível, em escala global. Para obter mais informações, visite www.freedompay.com.

