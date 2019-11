El comercio impulsado por datos cambia las reglas del juego para las compañías de hospitalidad de todo el mundo

"Este nuevo informe proporciona una estrategia real para superar a la competencia en un mercado en rápida evolución", dijo Tom Durovsik, fundador y CEO de FreedomPay

FILADELFIA, 5 de noviembre de 2019 /PRNewswire/ -- El innovador en materia de pagos, FreedomPay, líder mundial en tecnología de comercio seguro para alojamiento, comercio minorista, restaurantes y otros comerciantes del sector de la hospitalidad, anunció hoy la publicación de un nuevo Informe titulado Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven Commerce (Hospitalidad 2020+ Razones por las que hablamos sobre el comercio impulsado por los datos).

El exhaustivo análisis revisa en profundidad el modo en que las compañías que desean avanzar y mantenerse a la vanguardia en un sector altamente competitivo y cambiante necesitan adoptar una plataforma centrada en el cliente totalmente integrada y de próxima generación en todos los canales.

Una gestión más eficiente de los macrodatos (big data) y el hecho de ofrecer mejoras en inteligencia empresarial y de clientes en tiempo real, mientras, a la vez, mejoran los sistemas existentes, les permitirá satisfacer las demandas de consumidores que son cada vez más exigentes y conocedores de la tecnología.

Las nuevas tecnologías, los servicios en línea y el aumento del poder adquisitivo de los consumidores han impulsado una década de crecimiento continuo para el sector de la hospitalidad. Los viajes y el turismo (incluidos hoteles, alojamiento y alimentos y bebidas) ahora representan el 10% del PBI global. Tan solo la industria hotelera global tiene un valor de US$525.000 millones, donde los ingresos de EE. UU. superan los US$200.000 millones por año.

Con un potencial de millones en juego, las compañías que ofrecen experiencias simples y ultra cómodas que los clientes exigen en estos tiempos (combinando seguridad, pago, fidelización y ofertas), son las que lograrán el éxito más significativo en el mercado. Estos cambios tecnológicos incluyen la implementación de aplicaciones de fácil uso, reservas y check-in en línea, pedidos anticipados y programas de e-loyalty (fidelización electrónica).

Además, si bien muchas compañías hoteleras han centrado su atención en mejoras de la interfaz, una gran cantidad han pasado por alto la funcionalidad vital de la programación, lo que ha dado como resultado sistemas operativos desarticulados y fragmentados que son una amenaza para el crecimiento y su lugar competitivo en el sector.

Tom Durovsik, fundador y CEO de FreedomPay, dijo: "En todo el sector de la hospitalidad, las compañías de todos los tamaños están teniendo que ajustar sus estrategias para sobrevivir en una nueva era impulsada por los datos, un tiempo de crecimiento local y global optimista, pero también de cambios sin precedentes en términos de competencia, expectativas de los clientes, empoderamiento tecnológico y regulación de datos. Este informe destaca con claridad las ventajas de tener una estrategia verdaderamente centrada en el cliente basada en datos, que brinde soluciones totalmente integradas a través de una única plataforma de pagos en tiendas, en línea y en dispositivos móviles".

Relación directa con los clientes

Con una industria hotelera que supera los US$500.000 millones en todo el mundo, el tamaño de la recompensa está atrayendo a operadores grandes y pequeños, todos luchando por una porción más grande del pastel. Al mismo tiempo, el poder de fijación de precios está cambiando hacia el consumidor, quien probablemente busque en línea los lugares que ofrecen la mejor relación calidad-precio, ubicación y revisiones de servicio.

Los datos indican que persuadir a los clientes para que reserven a través del canal propietario de un proveedor en lugar de un tercero, da como resultados ahorros de hasta 20%. A esto se agrega que el 26% de los viajeros dicen que el servicio y la experiencia es la razón por la que eligen una marca en particular a la hora de decidir dónde alojarse, lo que enfatiza aún más la importancia de tener implementada la arquitectura digital adecuada.

La solución, valor de la verdadera integración en todo el proceso

El uso de una plataforma de comercio integrada como motor central de datos permite a las compañías rodear y ampliar los actuales sistemas compartimentados, mejorando la experiencia del huésped, creando un sistema de gestión de franquiciados simple y proporcionando datos más inteligentes e inteligencia empresarial. Una plataforma de comercio centrada en el cliente también crea una arquitectura que impulsa la innovación y brinda a las compañías la capacidad de garantizar el futuro de los servicios y eliminar los riesgos, lo que permite tomar decisiones empresariales con agilidad e impulsar la ventaja competitiva.

Christopher Kronenthal, presidente y director general de tecnología de FreedomPay, agregó: "Las organizaciones del sector hospitalidad ya no pueden permitir que los proveedores obsoletos los detengan, y deben actuar ahora para asimilar funciones importantes en la arquitectura digital conectada impulsada por datos. La gran mayoría de los procesadores simplemente no pueden seguir el ritmo del avance de la tecnología.

Una plataforma de comercio ofrece una oportunidad viable para lograrlo con un riesgo y una interrupción mínimos. Además de administrar los datos transaccionales a partir de interacciones en tiempo real en múltiples puntos de reserva y de ventas (POS), pueden ofrecer una comprensión clara de qué está sucediendo y por qué. No solo dentro del proceso de compra, sino en todos los sectores de la industria para revelar los factores y experiencias clave que están influyendo en las decisiones.

El uso de una plataforma como motor abierto e integrado para impulsar los datos hacia y desde otras funciones que no son de ventas, pero que enfrenta la hospitalidad, permite un enorme potencial para reducir los costos, mejorar la experiencia del cliente y los ingresos, y mejorar la fidelización y la rentabilidad a largo plazo".

Para acceder a Hospitality 2020+ The Reasons Why We Talk About Data-Driven CommerceReport, sírvase visitar este enlace.

SOURCE FreedomPay