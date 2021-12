Comércio exterior de Qingdao ultrapassa a marca de RMB 700 bilhões pela primeira vez

Em novembro de 2021, o volume total de comércio exterior de Qingdao totalizou RMB 76,42 bilhões, o que demonstra um aumento de 27,3% em comparação com o mesmo período em 2020 e um crescimento de 3,7% em comparação com o mês anterior; as exportações totalizaram RMB 47,25 bilhões, e o total de importações foi de RMB 29,17 bilhões, representando aumento de 25,6% para o mesmo período em 2020 e 30,1% em comparação a 2020.

"Considerando os altos preços globais de energia, matérias-primas e bens a granel, custos crescentes para o transporte internacional de mercadorias, os problemas globais recorrentes com a pandemia da COVID-19 e os riscos externos significativos, incluindo a severa recuperação econômica mundial, os volumes de importação e exportação de Qingdao estabeleceram um recorde histórico nos primeiros onze meses, o que é uma verdadeira obra-prima," disse o diretor da base de pesquisa global para a economia mundial em Shandong e professor do Instituto de Economia da Universidade de Qingdao, Zhou Shengqi.

No que diz respeito a diferentes categorias da estrutura de comércio exterior de Qingdao, elas têm principalmente as seguintes características: o comércio geral, as importações e exportações na área alfandegária aumentaram consideravelmente, a participação do comércio exterior de empresas privadas aumentou, e as importações e exportações para os principais mercados aumentaram significativamente. Além disso, o mesmo acontece em Qingdao, assim como em outras localidades na China, onde as importações de produtos a granel aumentaram muito. Muitos institutos de pesquisa nacionais destacaram que as razões para o crescimento devem ser consideradas objetivamente, uma vez que estão intimamente ligadas a fatores de preço.

Zhou Shengqi afirmou que a série de medidas iniciadas por Qingdao para "estabilizar o comércio exterior" contribuiu significativamente para o sólido crescimento do comércio exterior da cidade. A facilitação do comércio internacional em Qingdao e a otimização ou reforma do ambiente de negócios portuários continuam em crescimento, reduzindo gradualmente os custos das empresas de comércio exterior e melhorando continuamente a eficiência comercial. Plataformas de alto nível para abertura, como a SCO Model Zone, a zona de livre comércio de Qingdao, a zona piloto abrangente de comércio eletrônico transfronteiriço, a zona de modelos para a promoção e inovação do comércio de importação, desempenharam um papel de liderança significativo na promoção do crescimento do comércio exterior. Novas formas de comércio exterior, como "comércio eletrônico internacional" e "aquisição de mercado" , bem como mercados emergentes como os países ao longo do "Cinturão e Rota", cujos produtos são altamente complementares aos de Qingdao, também criaram novos impulsionadores para o rápido desenvolvimento do comércio exterior de Qingdao.

