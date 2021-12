Le commerce extérieur de Qingdao franchit pour la première fois la barre des 700 milliards de RMB

Au cours des onze premiers mois de 2021, le volume total des exportations de Qingdao s'est élevé à 441,91 milliards de RMB, soit une augmentation de 29,2 % par rapport à la même période en 2020 et de 45,9 % par rapport à la même période en 2019. Les importations ont augmenté de 44,8 % par rapport à la même période en 2020 et de 45,4 % par rapport à la même période en 2019.

En novembre 2021, le volume total du commerce extérieur de Qingdao s'est élevé à 76,42 milliards de RMB, soit une augmentation de 27,3 % par rapport à la même période en 2020 et une croissance de 3,7 % par rapport au mois précédent ; les exportations se sont élevées à 47,25 milliards de RMB et les importations à 29,17 milliards de RMB, soit des augmentations de 25,6 % et de 30,1 % respectivement par rapport à la même période en 2020.

« Compte tenu du niveau élevé des prix mondiaux de l'énergie, des matières premières et des marchandises en vrac, de l'augmentation des coûts du transport international de marchandises, des problèmes mondiaux récurrents liés à la pandémie de COVID-19 et des risques externes importants, notamment l'importante reprise économique dans le monde, les importations et les exportations de Qingdao ont établi un record historique au cours des onze premiers mois, ce qui est un véritable exploit », a déclaré le responsable de la base de recherche globale sur l'économie mondiale du Shandong, le professeur de l'Institut d'économie de l'Université de Qingdao, M. Zhou Shengqi.

En ce qui concerne les différentes catégories de la structure du commerce extérieur de Qingdao, elles présentent principalement les caractéristiques suivantes : le commerce général et les importations et exportations dans la zone franche ont augmenté de façon spectaculaire, la part du commerce extérieur des entreprises privées a augmenté, et les importations et exportations vers les principaux marchés ont toutes deux augmenté de façon significative. En outre, à Qingdao comme ailleurs en Chine, les importations de marchandises en vrac ont fortement augmenté. De nombreux instituts de recherche nationaux ont souligné que les raisons de cette croissance doivent être considérées objectivement, car elles sont étroitement liées aux facteurs de prix.

Zhou Shengqi a déclaré que la série de mesures initiées par Qingdao pour « stabiliser le commerce extérieur » a largement contribué à la forte croissance du commerce extérieur de Qingdao. La facilitation du commerce transfrontalier à Qingdao et l'optimisation ou la réforme de l'environnement commercial portuaire ont continué à s'accélérer, réduisant progressivement les coûts pour les entreprises de commerce extérieur et améliorant continuellement l'efficacité du commerce. Des plateformes d'ouverture de haut niveau, telles que la zone modèle de l'OCS, la zone de libre-échange de Qingdao, la zone pilote globale du commerce électronique transfrontalier, la zone modèle pour la promotion et l'innovation du commerce d'importation, ont joué un rôle de premier plan dans la promotion de la croissance du commerce extérieur. Les nouvelles formes de commerce extérieur, telles que le « commerce électronique transfrontalier » et « l'approvisionnement des marchés », ainsi que les marchés émergents tels que les pays situés le long de « la Ceinture et la Route », dont les produits sont hautement complémentaires de ceux de Qingdao, ont également créé de nouveaux moteurs pour le développement rapide du commerce extérieur de Qingdao.

