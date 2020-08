Comienza la reclutación para el ensayo de sirolimus en la enfermedad arterial periférica por debajo de la rodilla

- Comienza la reclutación para el primer ensayo controlado aleatorio del mundo con balón recubierto de sirolimus para el tratamiento de enfermedad arterial periférica por debajo de la rodilla

SINGAPUR, 27 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc ., centrada en dispositivos de suministro de fármacos en intervenciones vasculares, ha anunciado la reclutación del primer paciente en el ensayo FUTURE BTK (Randomized Controlled Trial of F irst Sirolim U s Coa T ed Balloon Vers U s Standa R d Balloon Angioplasty in The Tr E atment of B elow T he K nee Artery Disease).

El paciente fue reclutado con éxito el 26 de agosto de 2020 en Singapur.