Comienza oficialmente la temporada del batido de durazno: Chick-fil-A da la bienvenida al verano trayendo de regreso una clásica delicia de temporada

"Nos emociona poder ofrecer a nuestros visitantes una mayor variedad en nuestros menús este año. Y esto incluye el regreso de algunos de nuestros favoritos de temporada, tales como el batido de durazno", indicó Beth Hefner, del Equipo de desarrollo de menús de Chick-fil-A. "Son los pequeños detalles, como esta fría delicia ideal para un día de calor, los que hacen que el verano sea aún más dulce, y esta es una de las muchas razones por las que nos complace dar la bienvenida nuevamente a este batido tan esperado por nuestros clientes."

Para más información sobre cómo Chick-fil-A ofrece servicios a sus clientes de manera segura, visita chick-fil-a.com/covid/serving-you-safely. Para conocer más acerca de Chick-fil-A y leer historias sobre los alimentos, el equipo humano y los clientes de la compañía en todo el país, visita thechickenwire.chick-fil-a.com.

*Los toppings de crema batida y cereza no se ofrecen con los pedidos entregados a domicilio.

Acerca de Chick-fil-A, Inc.

Chick-fil-A, Inc., con sede en Atlanta, es una empresa de restaurantes de propiedad familiar y privada fundada en 1967 por S. Truett Cathy. Dedicado a servir a las comunidades locales en las que operan sus restaurantes franquiciados, y conocido por su sándwich de pollo original, Chick-fil-A sirve comida recién preparada en más de 2,600 restaurantes en 47 estados, Washington, D.C. y Canadá.

Chick-fil-A, líder en satisfacción en el servicio al cliente, fue nombrado el mejor restaurante de comida rápida en el informe de Newsweek's 2019 America's Best Customer Service y recibió varios honores en los Reader's Choice Awards de QSR 2019, incluyendo "The Most Respected Quick-Service Brand" y "Best Brand for Overall Experience". Además, Glassdoor nombró a Chick-fil-A como uno de los 100 mejores lugares para trabajar en 2020. Más información sobre Chick-fil-A está disponible en www.chick-fil-a.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1532051/Chick_fil_A_Peach_Milkshake.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1532052/CFA_Peach_Milkshake.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/181277/chick_fil_a__inc__logo.jpg

FUENTE Chick-fil-A, Inc.

Related Links

http://www.chick-fil-a.com



SOURCE Chick-fil-A, Inc.