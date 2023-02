Comissão Real para AlUla, Arábia Saudita: DIA DO LEOPARDO ÁRABE ILUMINA O REINO UNIDO E OS EUA PARA SALVAR UMA ESPÉCIE CRÍTICAMENTE AMEAÇADA

O Dia do Leopardo Árabe de 2023 está sendo comemorado com uma campanha internacional no Reino Unido e nos EUA, com o objetivo de aumentar a conscientização sobre uma espécie em risco de extinção

A projeção de cartazes foi feita à noite em Londres e Nova York para aumentar a conscientização sobre o Dia do Leopardo Árabe de 2023

para aumentar a conscientização sobre o Dia do Leopardo Árabe de 2023 Com menos de 200 espécimes em liberdade, o leopardo árabe é classificado pela IUCN como uma espécie 'criticamente ameaçada na natureza'

Mas há motivos para ter esperança: o nascimento de quatro filhotes em um centro de reprodução nos últimos 22 meses

ALULA, Arábia Saudita, 10 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O segundo Dia Anual do Leopardo Árabe, que será comemorado em 10 de fevereiro, terá uma forte dimensão internacional, incluindo uma campanha no Reino Unido, nos EUA e na Arábia Saudita para aumentar a conscientização sobre as ameaças que pesam sobre a espécie.

A partir de hoje, o Dia do Leopardo Árabe será comemorado com projeções de cartazes em Londres (Piccadilly, High Street Kensington, Canary Wharf, Westfield London, Westfield Stratford City, Skyline - Westfield Stratford City e As Duas Torres) e em Nova York (NASDAQ).

A campanha é liderada pela Comissão Real para AlUla (Royal Commission for AlUla - RCU), que está regenerando de forma abrangente uma vasta faixa do noroeste da Península Arábica para criar um dos principais destinos culturais e naturais do mundo.

A RCU e seus parceiros de conservação acreditam que aumentar a conscientização global no Dia do Leopardo Árabe (10 de fevereiro) aumentará o apoio a iniciativas para salvar a espécie.

A União Internacional para a Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature - IUCN) classifica o Leopardo Árabe como uma espécie 'criticamente ameaçada de extinção na natureza', um nível de risco mais grave do que 'vulnerável' ou 'ameaçada de extinção'. Se a população continuar diminuindo, as próximas categorias na Lista Vermelha de Espécies Ameaçadas da IUCN são 'extinta na natureza' e, por fim, 'extinta'.

De acordo com o Dr. Stephen Browne, diretor executivo de Vida Selvagem e Patrimônio Natural da RCU, "O leopardo árabe é um excelente símbolo de nosso objetivo de conservar e proteger o ecossistema natural de AlUla. Infelizmente, o leopardo árabe está gravemente ameaçado de extinção, devido a ameaças a seu habitat natural, o que destaca a necessidade urgente de intensificar os esforços de conservação para garantir a sobrevivência da espécie a longo prazo. Nosso compromisso é comemorar o Dia do Leopardo Árabe e promover atividades para aumentar a conscientização sobre esses magníficos felinos de grandes dimensões, ajudando a protegê-los".

Para preparar o retorno dos leopardos árabes à natureza, a RCU introduziu presas nativas em grandes reservas naturais, intensificou os esforços de rastreamento e proteção dos leopardos selvagens e revıtalizou áreas naturais administradas por equipes de especialistas lideradas e treinadas pela RCU, com o objetivo de restaurar um equilíbrio perdido (mas essencial) para os delicados ecossistemas de AlUla. O retorno do leopardo árabe será a peça final de um quebra-cabeça muito delicado e complicado.

Houve algumas conquistas ao longo do caminho: o Programa de Reprodução do Leopardo Árabe da RCU resultou no nascimento de quatro filhotes saudáveis desde abril de 2021, o que é um marco significativo e uma contribuição importante para o objetivo de aumentar a população em cativeiro. O nome de um dos filhotes nascidos em 2022 é Amal, uma palavra árabe que significa 'esperança' e simboliza a esperança crescente de proteger o futuro da espécie. Para mais informações sobre o Dia do Leopardo Árabe, acesse https://www.rcu.gov.sa/en/ArabianLeopard

Sobre a Comissão Real para AlUla

A Comissão Real para AlUla (Royal Commission for AlUla - RCU) foi criada por decreto real em julho de 2017 com o objetivo de preservar e desenvolver AlUla, uma região de grande importância natural e cultural no noroeste da Arábia Saudita. O plano de longo prazo da RCU define uma abordagem responsável, sustentável e cautelosa ao desenvolvimento urbano e econômico, com o objetivo de proteger o patrimônio natural e histórico da região, ao mesmo tempo em que promove AlUla como um local atraente para viver, trabalhar e visitar. Isso inclui uma ampla gama de iniciativas nas áreas de arqueologia, turismo, cultura, educação e artes, refletindo o compromisso de cumprir com as prioridades de diversificação econômica, capacitação das comunidades locais e preservação do patrimônio definidas no programa 'Visão para 2030' do Reino da Arábia Saudita.

FONTE Royal Commission for AlUla

