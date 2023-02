Commission royale pour AlUla, Arabie Saoudite : LA JOURNÉE DU LÉOPARD D'ARABIE ILLUMINE LE ROYAUME-UNI ET LES ÉTATS-UNIS POUR SOUTENIR LA SAUVEGARDE D'UNE ESPÈCE GRAVEMENT MENACÉE D'EXTINCTION

· La Journée du léopard d'Arabie 2023 est marquée par une campagne internationale au Royaume-Uni et aux États-Unis visant à sensibiliser le public à cette espèce menacée d'extinction

· Des panneaux d'affichage sont apparus pendant la nuit à Londres et à New York pour sensibiliser le public à la Journée du léopard d'Arabie 2023

· L'UICN estime que le léopard d'Arabie est gravement menacé d'extinction à l'état sauvage, avec moins de 200 individus en liberté

· Une raison d'espérer : naissance de quatre petits léopards dans un centre d'élevage au cours des 22 derniers mois

ALULA, Arabie saoudite, 10 février 2023 /PRNewswire/ -- La deuxième Journée annuelle du léopard d'Arabie, qui sera célébrée le 10 février, aura une forte composante internationale, marquée par une campagne internationale visant à sensibiliser le public à la situation critique de cette espèce au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Arabie saoudite.

Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. Iain Stewart / RCU Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. David Chancellor / RCU Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. David Chancellor / RCU Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. David Chancellor / RCU Arabian Leopards are seen at the Royal Commission for AlUla's Arabian Leopard Breeding Centre in Taif, Saudi Arabia. Four cubs have been born at the breeding centre within the past two years. David Chancellor / RCU

À partir d'aujourd'hui, il y aura des panneaux d'affichage à Londres sur Piccadilly, High Street Kensington, Canary Wharf, Westfield London, Westfield Stratford City, Skyline - Westfield Stratford City, The Two Towers, Canary Wharf, tandis que les New-Yorkais verront NASDAQ - pour célébrer la Journée du léopard d'Arabie.

La campagne est menée par la Commission royale pour AlUla (RCU), qui a entrepris de régénérer entièrement une vaste étendue du nord-ouest de l'Arabie pour en faire une destination mondiale de premier plan pour son patrimoine culturel et naturel.

La RCU et ses partenaires de conservation estiment qu'en sensibilisant le monde entier à l'occasion de la Journée du léopard d'Arabie, le 10 février, ils peuvent obtenir un soutien en faveur des actions visant à sauver l'espèce.

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) classe le léopard d'Arabie dans la catégorie « Gravement menacée d'extinction à l'état sauvage », un niveau de risque plus grave que « Vulnérable » ou « Menacée d'extinction ». Si sa population continue de décliner, elle passera aux étapes suivantes de la liste rouge des espèces menacées de l'UICN : Éteinte à l'état sauvage et, enfin, Éteinte.

Le Dr Stephen Browne, directeur exécutif du patrimoine faunique et naturel à la RCU, a déclaré : « Le léopard d'Arabie est un formidable symbole de l'objectif de la RCU pour conserver et sauvegarder l'environnement naturel d'AlUla. Malheureusement, la triste réalité est que le léopard d'Arabie est gravement menacé d'extinction. Les menaces qui pèsent sur son habitat naturel soulignent le besoin urgent d'intensifier les efforts de conservation qui sont si essentiels à la survie à long terme de l'espèce. Notre engagement permanent est de respecter la Journée du léopard d'Arabie et de participer à des activités de sensibilisation et de protection de ces magnifiques félins. »

Pour préparer le retour éventuel des léopards d'Arabie à l'état sauvage, la RCU a relâché des espèces indigènes d'animaux de proie dans de vastes réserves naturelles, intensifié ses efforts visant à traquer et à protéger les léopards sauvages et régénéré des zones naturelles gérées par des équipes d'experts dirigées et formées par la RCU, dans le but de rétablir un équilibre perdu, mais essentiel aux écosystèmes délicats d'AlUla. Le retour du léopard d'Arabie sera la dernière pièce d'un puzzle sensible et compliqué.

Et des succès ont été enregistrés sur ce plan : Le programme d'élevage de léopards d'Arabie de la RCU a accueilli la naissance de quatre petits léopards en bonne santé depuis avril 2021, ce qui constitue une étape importante et une contribution bienvenue à l'objectif de renforcer la population en captivité. Le nom d'un petit léopard né en 2022, Amal - « espoir » en arabe - symbolise l'espoir croissant de protéger l'avenir de l'espèce. Pour plus d'informations sur cette journée, consultez le site https://www.rcu.gov.sa/en/ArabianLeopard

Notes à l'intention des rédacteurs :

Il s'agit d'« AlUla » et non d'« Al-Ula »

À propos de la Commission royale pour AlUla

La Commission royale pour AlUla (RCU) a été créée par décret royal en juillet 2017 pour préserver et développer AlUla, une région d'une importance naturelle et culturelle exceptionnelle, située dans le nord-ouest de l'Arabie saoudite. Le plan à long terme de la RCU décrit une approche responsable, durable et sensible du développement urbain et économique, qui préserve le patrimoine naturel et historique de la région, tout en faisant d'AlUla un endroit où il fait bon vivre et travailler, et qu'il est agréable de visiter. Ce plan englobe un large éventail d'initiatives dans les domaines de l'archéologie, du tourisme, de la culture, de l'éducation et des arts, reflétant ainsi la volonté de répondre aux priorités du programme Vision 2030 du Royaume d'Arabie saoudite en matière de diversification économique, d'autonomisation des communautés locales et de préservation du patrimoine.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1997530/Arabian_Leopards_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1997531/Arabian_Leopards_2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1997534/Arabian_Leopards_3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1997535/Arabian_Leopards_4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1997539/Arabian_Leopards_5.jpg

Vidéo - https://mma.prnewswire.com/media/1997510/Arabian_Leopard_Day_Video_EN.mp4

SOURCE Royal Commission for AlUla