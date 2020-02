Comment les appareils de protection respiratoire des systèmes MAXAIR facilitent le suivi des directives des centres pour le contrôle et la prévention des maladies en matière de coronavirus

L' Organisation mondiale de la santé (OMS) ayant déclaré l'épidémie due au coronavirus comme une urgence de santé publique de portée internationale , les centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) conseillent aux professionnels de la santé d'observer les recommandations provisoires concernant le nouveau coronavirus 2019 (COVID-19). On trouve parmi ces recommandations la précaution standard de « ... partir du principe que chaque personne est potentiellement infectée ou colonisée par un agent pathogène qui pourrait être transmis dans un environnement médical ».

Par ailleurs, les précautions standard mentionnées précisent que « le personnel (de santé) entrant dans la chambre (d'un patient touché par le COVID-19 ou suspecté de l'être) doit utiliser un équipement de protection individuelle, notamment une protection respiratoire… ».

Parmi les points clés ayant trait au choix du modèle d'appareil de protection respiratoire, on peut citer l'ajustement précis dans les conditions de travail réelles, le contact intégral avec le visage, la tête et le cou et la protection contre les fluides, le confort général et la non-interférence du personnel soignant pendant l'exécution de toutes les tâches requises, et la capacité à communiquer avec les patients susceptibles de souffrir d'un énorme stress.

MAXAIR CAPR est une excellente solution pour ces préoccupations et pour d'autres. Ce PAPR (Powered Air Purifying Respirator, soit appareil de protection respiratoire motorisé à purification d'air) de conception avancée intègre de manière unique le moteur, le ventilateur, le filtre et le mécanisme de contrôle du flux d'air dans un casque compact et léger. Cela élimine le besoin d'un long tube respiratoire relié à une unité moteur-ventilateur-filtre montée sur la ceinture, qui sont tous deux externes à la blouse, demandent des procédures de nettoyage plus rigoureuses et peuvent restreindre la mobilité du personnel soignant.

Les systèmes MAXAIR CAPR sont des PAPR à pression positive et à ajustement libre contre les polluants particulaires. Cela veut dire que les configurations, quelles qu'elles soient, ne requièrent pas de tests d'ajustement.

Le type et le niveau de protection requis par la situation sont traités par les possibilités de couverture du visage et de la tête offertes par le CAPR.

Le modèle DLC Cuff est une coiffe offrant une couverture intégrale (yeux, nez, bouche), qui ne nécessite pas de lunettes de protection et qui présente un facteur de protection élevé (Facteur de protection caractéristique, soit FPC = 25).

Les configurations de l'écran de protection et de la cagoule offrent en outre une couverture intégrale de la tête et du cou pour les questions respiratoires et de contact, et un facteur de protection plus élevé (FPC = 1 000).

La toute nouvelle gamme de cagoules CAPR, 2271PB-07 Single et 2272PB-07 Double, offre une protection supplémentaire car elle répond aux exigences de la méthode d'essai standard ASTM F1671 pour la résistance des matériaux utilisés dans les vêtements de protection à la pénétration des agents pathogènes transmissibles par le sang.

Toute configuration du CAPR offre au personnel soignant un champ de vision complet et clair et permet de communiquer amplement avec le patient, notamment de lui transmettre sans obstacle des expressions faciales amicales, réconfortantes et rassurantes.

Tous les PAPR de MAXAIR sont approuvés par le NIOSH (Institut national américain pour la sécurité et la santé au travail) et comprennent un indicateur ESLI (fin de service) à LED de sécurité pour la circulation de l'air et la recharge de la batterie dans la vision périphérique supérieure du porteur, toujours allumé et visible pendant les conditions de travail.

L'alliance de l'affichage LED tête haute, du contrôleur d'air à débit constant réglable par l'utilisateur pour répondre aux besoins individuels de refroidissement en fonction de l'effort de travail, et du choix d'une batterie lithium-ion ayant une autonomie de 8 à 10 heures ou de 12 à 15 heures, garantit au personnel de santé d'effectuer toute sa journée de travail confortablement et sans souci.

Les systèmes MAXAIR bénéficient d'une garantie complète, d'une formation sur site et par téléconférence en direct, ainsi que d'un ensemble complet de vidéos de formation téléchargeables et d'instructions d'utilisation.

Les systèmes MAXAIR sont devenus les appareils de protection respiratoire de prédilection pour de nombreux organismes de santé qui cherchent à augmenter ou à moderniser leurs équipements de protection respiratoire face à l'épidémie actuelle due au coronavirus.

Pour obtenir des solutions de protection respiratoire supérieures pour vos prestataires de soins de santé qui traitent des maladies infectieuses, contactez-nous au 949-424-3842 ou par courriel à l'adresse maxair@maxair-systems.com.

À propos de Bio-Medical Devices Intl.

Bio-Medical Devices Intl, Inc. est un fournisseur de premier plan d'appareils motorisés de protection respiratoire à purification d'air (PAPR selon l'anglais), destinés à différents environnements tels que les soins de santé, la fabrication de produits pharmaceutiques, les laboratoires de recherche biologique et les marchés industriels. Depuis plus de 15 ans, BMDI fournit des solutions créatives pour répondre aux besoins engendrés par les questions respiratoires et de contact des personnes qui exigent la plus haute qualité de sécurité et de confort pour l'utilisateur. Les systèmes MAXAIR CAPR® de BMDI sont des systèmes sophistiqués de protection respiratoire qui répondent à toutes les exigences de l'OSHA (Agence fédérale américaine chargée de la prévention des blessures, maladies et décès dans le cadre du travail) et du NIOSH en matière de PAPR à ajustement libre (aucun test d'ajustement requis). Les systèmes MAXAIR sont utilisés dans de nombreux établissements de santé et laboratoires où existent des polluants dans l'air. Les systèmes CAPR facilitent la conformité pour les utilisateurs grâce à un confort et un aspect pratique uniques. Les systèmes MAXAIR sont devenus les appareils de protection respiratoire préférés aux modèles traditionnels de PAPR et de FFR (masques) par de nombreuses organisations.

