MAXAIR-Atemschutzsysteme erleichtern die Einhaltung der CDC Coronavirus-Richtlinien

In den genannten Standardvorkehrungen wird zudem spezifiziert, dass „… Personal (der Gesundheitsversorgung), das den Raum (eines Patienten mit bekannter oder vermuteter COVID-19-Erkrankung) betritt, persönliche Schutzausrüstung (PPE), einschließlich Atemschutz, verwenden sollte …"

Zu den wichtigsten Punkten bei der Wahl des Atemschutzes zählen guter Sitz und exakte Passform unter tatsächlichen Arbeitsbedingungen, vollständiger Kontakt- und Flüssigkeitsschutz für Gesicht, Kopf und Hals, der allgemeine Tragekomfort, keine Einschränkungen für den Träger bei der Ausführung aller erforderlichen Tätigkeiten und die Möglichkeit, mit Patienten kommunizieren zu können, die mit großer Wahrscheinlichkeit unter beträchtlichem Stress stehen.

MAXAIR CAPR ist eine im Hinblick auf diese und weitere Belange erstklassige Lösung. Das fortschrittlich gestaltete PAPR (Powered Air Purifying Respirator) integriert auf einzigartige Weise Motor, Gebläse, Filter und einen Mechanismus zur Regelung des Luftstroms in einen kompakten, leichten Helm. Damit entfällt die Notwendigkeit für einen langen Atemschlauch mit einer am Gürtel befestigten Motor-Gebläse-Filter-Einheit außerhalb des Kittels, was allgemein strengere Reinigungsverfahren erfordert und die Beweglichkeit des Trägers einschränkt.

Die MAXAIR CAPR-Systeme sind Überdruck- und Lose-Fitting-PAPRs für teilchenförmige Verunreinigungen, so dass nicht alle Konfigurationen eine Dichtsitzprüfung erfordern.

Art und Grad des situationsbedingt erforderlichen Schutzes lassen sich über die verfügbaren CAPR-Alternativen für Gesicht- und Kopfabdeckung steuern.

DLC Cuff ist eine vollständige Abdeckung für das Gesicht (Augen, Nase, Mund), die keine Schutzbrille erforderlich macht und einen hohen Schutzfaktor (APF=25) bietet.

Die Konfigurationsmöglichkeiten für Kragen und Haube bieten zusätzlich eine vollständige Abdeckung von Kopf- und Halsregion für atemwegs- und kontaktbedingte Risiken sowie einen höheren Schutzfaktor (APF=1000).

Die neuesten CAPR-Hauben 2271PB-07 Single und 2272PB-07 Double bieten noch zusätzlichen Schutz, da sie die Anforderungen der Standardtestmethode ASTM F1671 für die Beständigkeit von in Schutzkleidung verwendeten Materialien gegen das Eindringen von durch Blut übertragbaren Krankheitserregern erfüllen.

Jede der CAPR-Konfigurationen ermöglicht dem medizinischen Mitarbeiter ein umfassendes, klares Sichtfeld und die Möglichkeit, mit dem Patienten zu kommunizieren, was freie Sicht auf das Gesicht des Helfers und freundliche, beruhigende und ermutigende Mimik miteinschließt.

Alle MAXAIR PAPRs sind von der NIOSH zugelassen und verfügen über eine LED ESLI (End of Service Life) Sicherheits-Anzeige für Luftstrom und Batterie im oberen peripheren Sichtbereich des Trägers, die während der Arbeit ständig sichtbar ist.

Die Kombination aus LED Heads-Up Display, konstant gesteuertem Luftstrom, der sich nach den Bedürfnissen des Trägers individuell für kühlende Zwecke oder anstrengende Belastung regeln lässt, und die Auswahl zwischen einer 8 – 10 Stunden oder 12 – 15 Stunden reichenden-Lithium-Ionen-Batterie gewährleistet, dass das Gesundheitspersonal problemlos und geschützt über die Dauer eine ganzen Schicht arbeiten kann.

Die MAXAIR Systeme werden durch umfassende Garantieleistungen, Vor-Ort- und Live-Telekonferenzschulungen und vollwertig ergänzende herunterladbare Schulungsvideos und Benutzeranleitungen unterstützt.

Die MAXAIR-Systeme haben sich für viele Gesundheitsorganisationen, die angesichts der aktuellen Coronavirus-Epidemie ihr Equipment für Atemschutz erweitern oder aufrüsten wollen, als Respirator-System der Wahl erwiesen.

Informationen zu Bio-Medical Devices Intl.

Bio-Medical Devices Intl, Inc. ist ein anerkannter Marktführer bei der Bereitstellung von PAPRs (Powered Air Purifying Respirators) für verschiedene Umfelder wie Gesundheitsversorgung, pharmazeutische Produktion, biologische Forschungslabors und industrielle Märkte. BMDI bietet seit mehr als 15 Jahren kreative Lösungen, um den Bedürfnissen überall dort gerecht zu werden, wo der personenbezogene Schutz bei atemwegs- und kontaktbedingten Risiken höchstmögliche Qualität in Bezug auf Sicherheit und Komfort für den Benutzer erfordert. BMDIs MAXAIR CAPR® Systeme sind fortschrittliche Atemschutzsysteme, die alle PAPR-Anforderungen einschließlich OSHA und NIOSH Loose Fitting (keine Dichtsitzprüfung erforderlich) erfüllen. MAXAIR-Systeme sind in vielen Bereichen des Gesundheitswesens und in Laboratorien im Einsatz, in denen Luftschadstoffe vorhanden sind. CAPR-Systeme zeichnen sich durch einzigartigen Komfort und Zweckmäßigkeit aus, was die Anwenderakzeptanz fördert. Die MAXAIR-Systeme haben sich in zahlreichen Organisationen zum Atemschutzgerät der Wahl gegenüber herkömmlichen PAPR- und FFR (Masken)-Designs entwickelt.

