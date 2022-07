Comment les jackpots influencent-ils la croissance des projets iGaming ? SOFTSWISS partage les expériences de ses clients

Pour analyser l'influence des campagnes de jackpot sur les indicateurs clés des casinos, SOFTSWISS a recueilli les données de son premier client, le N1 Partners Group, en profitant des campagnes de jackpot locales et mondiales. Trois projets du groupe de casinos : Les casinos N1 Bet, Fight Club, et JooCasino, opérant dans la juridiction de Curaçao, ont communiqué des données de fin novembre 2021 à mars 2022 mettant en évidence l'impact de la solution sur la croissance de l'activité. Toutes ces informations sont reflétées dans le rapport sur le produit. Cependant, les faits les plus significatifs sont rassemblés dans l'article.