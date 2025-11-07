Jeux en ligne et cryptomonnaies appelés à se développer dans le cadre d'une réglementation plus stricte : rapport SOFTSWISS 2026 sur les tendances des jeux en ligne

LA VALETTE, Malte, 7 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le secteur mondial des jeux en ligne entre dans une nouvelle phase d'expansion, favorisée par une réglementation plus claire et une technologie de nouvelle génération, selon le nouveau rapport SOFTSWISS 2026 sur les tendances des jeux en ligne.

2026 iGaming Trends Report by SOFTSWISS

Le rapport constate qu'une réglementation de bon sens est devenue un catalyseur de croissance du secteur plutôt qu'une contrainte. À mesure que les gouvernements mettent en place des cadres plus clairs, les entreprises élaborent des plans à long terme, les investisseurs gagnent en confiance et les joueurs se tournent de plus en plus vers des opérateurs fiables et agréés.

Selon les projections, le marché mondial des jeux en ligne devrait atteindre 169 milliards de dollars d'ici à 2030, contre 103 milliards de dollars en 2025, ce qui représente un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 10,44 %. La réglementation va au-delà des lignes directrices volontaires, de nombreux pays faisant des normes de jeu responsable, des limites de publicité et des contrôles des dépenses une obligation légale.

La relation entre les jeux en ligne et leurs régulateurs est en train de changer. Plus de 350 acteurs du secteur, investisseurs et régulateurs ont été invités à évaluer l'environnement juridique et réglementaire actuel du secteur sur une échelle de 1 à 10, la note la plus élevée reflétant l'opinion la plus positive. Près de la moitié des personnes interrogées ont attribué une note de 7 ou plus, la note moyenne étant passée à 6,36 en 2025, contre 6,06 l'année précédente, d'après l'enquête de SOFTSWISS. Cela révèle que la réglementation est perçue de plus en plus positivement, qu'elle apporte de la clarté et qu'elle est surtout propice à une croissance durable du secteur.

Ivan Montik, fondateur de SOFTSWISS, a déclaré : « La réglementation n'est pas toujours l'ennemie de la croissance. Lorsqu'elle est bien faite, elle en devient le fondement. Tout comme les marchés des cryptomonnaies arrivent à maturité avec l'introduction de réglementations telles que la loi GENIUS, qui réduit les risques et encourage la participation, les jeux en ligne se dotent désormais de leurs propres normes GENIUS. Des règles transparentes rendent le jeu plus équitable, protègent les joueurs et créent la confiance nécessaire à une expansion durable. »

Le rapport 2026 sur les tendances des jeux en ligne souligne que 2025 a été une année de transformation, marquée par la mise en place ou le renforcement, de la part des gouvernements du monde entier, de cadres qui combinent libéralisation du marché et plus grande responsabilité. En créant des environnements plus sûrs, transparents et compétitifs, les autorités réduisent l'attrait des opérateurs de mauvaise foi et jettent les bases d'une expansion durable du secteur.

À propos de SOFTSWISS :

SOFTSWISS est une entreprise technologique mondiale qui fournit depuis 2009 des solutions logicielles primées pour les jeux en ligne. Soutenue par une équipe de plus de 2 000 experts, SOFTSWISS répond aux besoins de plus de 1 000 marques mondiales grâce à son écosystème complet de produits.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2814985/SOFTSWISS_2026_iGaming_Trends_Report.jpg