Comment les modules d'imagerie infrarouge haute performance de Raytron Microelectronics transforment l'intelligence industrielle au salon SENSOR+TEST 2026

NUREMBERG, Allemagne, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Microelectronics présente sa gamme de modules de caméra infrarouges de pointe au salon SENSOR+TEST 2026 (Hall 1, Stand 1-616), qui se tient du 9 au 11 juin 2026 à NürnbergMesse. Les solutions présentées sont conçues pour aider les OEM (fabricants d'équipement d'origine) et les intégrateurs de systèmes à intégrer les technologies d'imagerie thermique, d'imagerie SWIR (infrarouge à ondes courtes) et d'imagerie optique des gaz dans les systèmes d'automatisation industrielle, de maintenance prédictive et d'inspection intelligente.

Éliminer les obstacles SWaP-C dans les systèmes embarqués

Les fabricants d'équipement d'origine qui conçoivent des caméras thermiques pour les inspections électriques sont depuis longtemps confrontés à des contraintes de taille et de puissance. Raytron Microelectronics relève ce défi avec sa gamme de modules d'imagerie thermique ultra-compacts.

La série TC2-C présentée est un module thermique miniature mesurant à peine 13,2 × 13,2 × 8,7 mm et pesant seulement 2,5 g. Prenant en charge les interfaces MIPI, DVP et USB, ce module permet une intégration transparente dans les systèmes d'inspection de circuits imprimés et les appareils portables.

De la surveillance embarquée à l'inspection industrielle à grande échelle

Pour l'inspection industrielle à grande échelle, la série SE5 1280 offre des performances d'imagerie exceptionnelles grâce à un capteur 1 280 × 1 024 logé dans un boîtier compact de 29 × 29 mm. Doté d'une puce ISP de deuxième génération développée par l'entreprise et d'une technologie sans obturateur, ce module fournit une imagerie thermique fluide à 50 Hz, ce qui le rend idéal pour l'inspection des services publics par drone, la surveillance des installations photovoltaïques et l'évaluation des infrastructures.

Que peut voir l'infrarouge au-delà de la chaleur ?

Afin de transformer véritablement l'intelligence industrielle, Raytron Microelectronics étend son module thermique pour les capacités d'inspection au-delà de l'infrarouge à ondes longues.

Pour les lignes de tri automatisées, la caméra SWIR NS-615AS-10GE fonctionne à une fréquence de 825 Hz via 10GigE. En fixant la longueur d'onde spectrale, elle décode les signatures chimiques des plastiques transparents (PP, PE, PET, PVC), transformant le chaos du tri des déchets en une science de la milliseconde. Simultanément, le module OGI refroidi Photon C330H atteint une NETD ultra-sensible ≤ 12 mK dans un boîtier de 460 g, visualisant les fuites invisibles de méthane et de gaz volatils pour une mise en conformité environnementale immédiate.

Comment les équipementiers peuvent-ils commercialiser plus rapidement des solutions infrarouges ?

« Nous ne nous contentons pas de fournir du matériel, nous agissons en tant que partenaire technologique à long terme », déclare le directeur de la recherche et du développement de Raytron Microelectronics lors du salon SENSOR+TEST 2026. Les SDK ouverts, les options de lentilles flexibles et les solutions à double éclairage permettent aux OEM d'accélérer le développement et de réduire les délais de mise sur le marché.

À propos de Raytron Microelectronics

Grâce à ses compétences complètes, allant de la conception de circuits intégrés et de capteurs MEMS à l'intégration de systèmes, la société Raytron Microelectronics propose des solutions infrarouges à haute performance pour la surveillance industrielle, la prévention des incendies de forêt, la vision nocturne en extérieur, l'électronique grand public et la détection intelligente, tout en fournissant aux équipementiers des modules d'imagerie thermique et des détecteurs avancés afin d'assurer une intégration transparente des capacités infrarouges dans une large gamme d'appareils connectés.

Renseignements complémentaires

E-mail : [email protected]

Site web : https://www.raytron-microelectronics.com

LinkedIn : Raytron Microelectronics Co., Ltd.