Los módulos de imágenes IR de alto rendimiento de Raytron Microelectronics en SENSOR+TEST 2026

-Cómo los módulos de imágenes infrarrojas de alto rendimiento de Raytron Microelectronics transforman la inteligencia industrial en SENSOR+TEST 2026

NÜRNBERG, Alemania, 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Raytron Microelectronics está exhibiendo su cartera avanzada de módulos de cámara IR en SENSOR+TEST 2026 (Pabellón 1, stand 1-616), que se llevará a cabo del 9 al 11 de junio de 2026 en NürnbergMesse. Las soluciones presentadas están diseñadas para ayudar a los fabricantes de equipos originales y a los integradores de sistemas a integrar tecnologías de imágenes térmicas, imágenes SWIR e imágenes ópticas de gases en la automatización industrial, el mantenimiento predictivo y los sistemas de inspección inteligentes.

Superando las barreras de SWaP-C en los sistemas integrados

Los fabricantes de equipos originales que diseñan cámaras termográficas para inspecciones eléctricas han luchado durante mucho tiempo con limitaciones de tamaño y potencia. Raytron Microelectronics aborda este desafío con su cartera de módulos de imágenes térmicas ultracompactos.

La serie TC2-C presentada es un módulo térmico en miniatura que mide solo 13,2 × 13,2 × 8,7 mm y pesa solo 2,5 g. Al admitir interfaces MIPI, DVP y USB, permite una integración perfecta en sistemas de inspección de PCB e instrumentos portátiles.

Del monitoreo integrado a la inspección industrial a gran escala

Para la inspección industrial a gran escala, la serie SE5 1280 ofrece un rendimiento de imágenes excepcional con un detector de 1280×1024 alojado en un paquete compacto de 29×29 mm. Impulsado por un chip ISP de segunda generación de desarrollo propio y tecnología sin obturador, proporciona imágenes térmicas fluidas de 50 Hz, lo que lo hace ideal para la inspección de servicios públicos con drones, el monitoreo fotovoltaico y la evaluación de infraestructura.

¿Qué pueden ver los infrarrojos más allá del calor?

Para transformar verdaderamente la inteligencia industrial, Raytron Microelectronics amplía su módulo térmico para capacidades de inspección más allá del infrarrojo de onda larga.

Para líneas de clasificación automatizadas, la cámara NS-615AS-10GE SWIR funciona a 825 Hz, una tecnología sin precedentes en la industria, a través de 10 GigE. Al fijar la longitud de onda espectral, decodifica las firmas químicas de los plásticos transparentes (PP, PE, PET, PVC), convirtiendo la clasificación caótica del reciclaje en una ciencia de milisegundos. Al mismo tiempo, el módulo OGI refrigerado Photon C330H logra un NETD≤12mK ultrasensible en un paquete de 460 g, visualizando fugas invisibles de metano y gases volátiles para un cumplimiento ambiental inmediato.

¿Cómo pueden los OEM llevar soluciones de infrarrojos al mercado más rápido?

"No solo suministramos hardware, actuamos como un socio tecnológico a largo plazo", afirmó el director de I+D de Raytron Microelectronics en SENSOR+TEST 2026. Los SDK abiertos, las opciones de lentes flexibles y las soluciones de doble luz ayudan a los OEM a acelerar el desarrollo y reducir el tiempo de comercialización.

Acerca de Raytron Microelectronics

Con capacidades de pila completa, desde el diseño de sensores IC y MEMS hasta la integración de sistemas, Raytron Microelectronics ofrece soluciones infrarrojas de alto rendimiento para monitoreo industrial, prevención de incendios forestales, visión nocturna en exteriores, electrónica de consumo y detección inteligente, al tiempo que proporciona a los OEM módulos y detectores de imágenes térmicas avanzados para permitir una integración perfecta de capacidades infrarrojas en una amplia gama de dispositivos inteligentes.

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E-mail: [email protected]

Sitio web: https://www.raytron-microelectronics.com

LinkedIn: Raytron Microelectronics Co., Ltd.