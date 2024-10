Comment les silicones peuvent optimiser la conception des produits automobiles et médicaux - General Silicones

HSINCHU, 1 octobre, 2024 /PRNewswire/ -- Dans le cadre d'une expansion en Europe, General Silicones, l'expert en composants silicones basé à Taïwan et à l'origine de Compo-SiL®, souligne tous les avantages du silicone dans les applications automobiles et médicales, alors que les industries du monde entier s'efforcent de réduire l'utilisation du plastique.

Highlighting all the benefits of silicone, General Silicones is redoubling efforts to help European automotive and medical companies minimize production costs and replace plastics with the material.

Durabilité

Selon une récente étude commandée par Silicones Europe, le silicone a un potentiel annuel de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 96,4 mégatonnes d'ici à 2030, ce qui souligne sa capacité à accélérer la décarbonisation de l'Europe. Outre sa durabilité, ce matériau très polyvalent est biocompatible et résiste à divers types de dégradation.

"Grâce à ses avantages, le silicone est de plus en plus omniprésent dans les coulisses de la vie quotidienne et présente un énorme potentiel en tant qu'alternative au plastique", a commenté Michael Lin, président-directeur général de General Silicones. "En tant qu'expert des composants en silicone, General Silicones pense que ces avantages peuvent être particulièrement utiles aux industries médicales et automobiles.

Faciliter l'hygiène dans les environnements de soins

Par rapport au plastique, le silicone est idéal pour les applications médicales en raison de plusieurs facteurs :

Stérilisable : Grâce à sa résistance aux produits chimiques, aux solvants et aux autres agents de nettoyage, le silicone ne libère pas de substances chimiques nocives et ne se détériore pas lorsqu'il est nettoyé, contrairement à d'autres matériaux, ce qui le rend facilement stérilisable et donc crucial pour les environnements médicaux.

Propriétés antimicrobiennes : Avec l'ajout d'agents d'argent ou de zinc

Biocompatible et respectueux de la peau : Sécurité externe

Résistant à l'hydrolyse : Non dégradé par l'eau

Transparent : Facilité d'observation des fluides et de contrôle des dispositifs

Retour d'information tactile : Force de clic plus douce et meilleure

En outre, les matières premières en silicone sont conformes aux certifications relatives à la médecine, à la santé et à la sécurité, notamment ISO 10993, les exigences de la FDA, USP Class VI, NSF-61, LFGB et UL-94.

Les applications du silicone de qualité médicale comprennent les tapis de bistouri dans les salles d'opération, les embouts buccaux, les garrots, etc. Le silicone est également bien adapté aux claviers IHM pour les appareils médicaux tels que les échographes, et le matériau Compo-SiL ® , propriété de General Silicones, peut notamment être appliqué aux équipements de protection médicale, aux vêtements de compression et aux claviers à membrane.

Optimiser l'expérience et la conception dans les transports verts

Au cours des dernières décennies, General Silicones a collaboré avec les plus grands constructeurs automobiles des pays de l'Union européenne et des États-Unis, optimisant la conception des véhicules en utilisant le silicone dans des pièces telles que les revêtements intérieurs et divers types d'interfaces homme-machine.

Le silicone est optimal pour les véhicules parce qu'il est.. :

Résistant à la dégradation : Ne se dégrade pas sous l'effet des conditions climatiques, des températures élevées, de l'exposition aux UV et à l'ozone, de l'hydrolyse ou de divers agents de nettoyage.

Ne se dégrade pas sous l'effet des conditions climatiques, des températures élevées, de l'exposition aux UV et à l'ozone, de l'hydrolyse ou de divers agents de nettoyage. Retour d'information tactile : Force de déclic plus douce et plus favorable que les conducteurs préfèrent

Force de déclic plus douce et plus favorable que les conducteurs préfèrent Transparence : Les boutons tactiles clairs peuvent être éclairés la nuit

: Les boutons tactiles clairs peuvent être éclairés la nuit Retardateur de flammes : En cas d'urgence

Offrant une gamme de surfaces et de couleurs pour les garnitures intérieures, Compo-SiL® peut être utilisé comme film décoratif idéal pour le processus de décoration dans le moule (IMD), avec un toucher premium, luxueux et semblable au cuir qui est de plus en plus populaire.

Votre partenaire de confiance pour minimiser les coûts de production avec le silicone

Respectant les normes de qualité les plus strictes, General Silicones est un guichet unique pour les produits en silicone. Avec plus de 50 ans d'expérience et plus de 30 ans d'expériences réussies dans les industries automobile et médicale européennes, l'entreprise se distingue par la puissance et l'expertise de ses spécialistes et de son équipe de R&D, qui déterminent où et comment le silicone peut optimiser les conceptions. Pour garantir le succès de ses clients, General Silicones utilise ses capacités étendues pour personnaliser entièrement chaque solution.

À propos de General Silicones

Fondée en 1970, General Silicones Co. possède plus d'un demi-siècle d'expertise dans la fabrication de silicones et répond à une large gamme d'applications grâce à ses capacités étendues. Pour servir sa clientèle mondiale, General Silicones dispose de sites de service dans toute l'Asie ( ), notamment en Chine ( ), au Vietnam ( ) et en Chine ( ).

Pour en savoir plus : https://www.generalsilicones.com.tw/?lang=en

