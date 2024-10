Wie Silikone das Design von Automobil- und Medizinprodukten optimieren können - General Silicones

HSINCHU, 1.Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Im Zuge seiner Expansion in Europa hebt General Silicones, der in Taiwan ansässige Experte für Silikonkomponenten, der hinter Compo-SiL® steht, alle Vorteile von Silikon in Automobil- und medizinischen Anwendungen hervor, da die Industrie weltweit bestrebt ist, den Einsatz von Kunststoffen zu reduzieren.

Nachhaltigkeit

Laut einer kürzlich von Silicones Europe in Auftrag gegebenen Studie hat Silikon ein jährliches Potenzial zur Einsparung von Treibhausgasemissionen von 96,4 Megatonnen bis 2030, was sein Potenzial zur Beschleunigung der Dekarbonisierung Europas unterstreicht. Das äußerst vielseitige Material ist nicht nur nachhaltig, sondern auch biokompatibel und widerstandsfähig gegen verschiedene Arten des Abbaus.

"Aufgrund seiner Vorteile ist Silikon im täglichen Leben der Menschen zunehmend allgegenwärtig und hat ein enormes Potenzial als Kunststoffalternative", kommentierte Michael Lin, Präsident und CEO von General Silicones. "Als führender Experte für Silikonkomponenten sind wir bei General Silicones davon überzeugt, dass diese Vorteile insbesondere der Medizin- und Automobilindustrie zugute kommen."

Erleichterung der Hygiene im Gesundheitswesen

Im Vergleich zu Kunststoff ist Silikon aufgrund mehrerer Faktoren ideal für medizinische Anwendungen:

Sterilisierbar: Aufgrund seiner Widerstandsfähigkeit gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln und anderen Reinigungsmitteln setzt Silikon im Gegensatz zu anderen Materialien keine schädlichen Chemikalien frei und verschlechtert sich nicht, wenn es gereinigt wird, was es leicht sterilisierbar und daher für medizinische Umgebungen von entscheidender Bedeutung macht.

Antimikrobielle Eigenschaften: Mit dem Zusatz von Silber- oder Zinkmitteln

Biokompatibel und hautfreundlich: Äußerlich sicher

Hydrolysebeständig: Wird durch Wasser nicht abgebaut

Transparent: Einfache Beobachtung von Flüssigkeiten und Überwachungsgeräten

Taktile Rückmeldung: Weichere und bessere Klickkraft

Darüber hinaus erfüllen Silikonrohstoffe medizinische, gesundheits- und sicherheitsbezogene Zertifizierungen, einschließlich ISO 10993, FDA-Anforderungen, USP Class VI, NSF-61, LFGB und UL-94.

Zu den Anwendungen von medizinischem Silikon gehören Skalpellmatten in Operationssälen, Mundstücke, Tourniquets und vieles mehr. Silikon eignet sich auch gut für HMI-Tastaturen für medizinische Geräte wie Ultraschallscanner. Das von General Silicones entwickelte Material Compo-SiL® kann insbesondere für medizinische Schutzkleidung, Kompressionskleidung und Membrantastaturen verwendet werden.

Optimierung von Erfahrung und Design im umweltfreundlichen Verkehr

In den vergangenen Jahrzehnten hat General Silicones mit den weltweit führenden Automobilherstellern aus den Ländern der Europäischen Union und den USA zusammengearbeitet und das Fahrzeugdesign durch den Einsatz von Silikon in Teilen wie Innenverkleidungen und verschiedenen Arten von HMIs optimiert.

Silikon ist optimal für Fahrzeuge, weil es:

Widerstandsfähig gegen Zersetzung: Wird nicht durch Witterungseinflüsse, hohe Temperaturen, UV- und Ozoneinwirkung, Hydrolyse oder verschiedene Reinigungsmittel beeinträchtigt

Taktile Rückmeldung: Weiche und günstige Klickkraft, die Fahrer bevorzugen

Transparenz: Deutliche Touch-Tasten können bei Nacht beleuchtet werden

Flammhemmend: Bei Notfällen

Compo-SiL® bietet eine Reihe von Oberflächen und Farben für Innenverkleidungen und kann als dekorative Folie verwendet werden, die sich ideal für das In-Mold-Decoration-Verfahren (IMD) eignet und eine hochwertige, luxuriöse, lederähnliche Haptik aufweist, die immer beliebter wird.

Ihr zuverlässiger Partner für die Minimierung der Produktionskosten mit Silikon

General Silicones hält sich an die anspruchsvollsten Qualitätsstandards und ist ein One-Stop-Shop für Silikonprodukte. Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung und mehr als 30 Jahren Erfolgsgeschichte in der europäischen Automobil- und Medizinbranche zeichnet sich das Unternehmen durch die weiche Kraft und das Fachwissen seiner Spezialisten und seines Forschungs- und Entwicklungsteams aus, die bestimmen, wo und wie Silikone Designs optimieren können. Um den Erfolg der Kunden weiter zu sichern, nutzt General Silicones seine umfassenden Fähigkeiten, um jede Lösung vollständig anzupassen.

