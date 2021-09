Comment nous pouvons tous contribuer à améliorer les normes de soins pour les enfants nés avec des fentes labio-palatines afin d'optimiser leur santé bucco-dentaire

La Fédération Dentaire Internationale (FDI) publie de nouvelles ressources éducatives pour marquer la Journée mondiale du sourire®

GENÈVE, 30 septembre 2021 /PRNewswire/ -- À l'échelle mondiale, toutes les trois minutes, un bébé naît avec une fente labio-palatine, soit 540 bébés par jour. Les bébés nés avec une fente ont souvent du mal à manger, à respirer, à entendre, à parler et à s'épanouir. Chaque enfant ayant droit à une bonne santé buccodentaire, la FDI World Dental Federation (FDI) s'est donc associée à Smile Train pour lancer des nouvelles ressources éducativesvisant à améliorer la qualité de vie des personnes nées avec des fentes.

- La photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

Les fentes labio-palatines sont les malformations du visage et de la bouche les plus communes chez les nouveau-nés et ont un impact sur le développement de la bouche, des mâchoires et du palais. Les enfants qui ont des fentes sont aussi particulièrement vulnérables à une mauvaise santé buccodentaire et sont souvent touchés par des dents et des structures faciales manquantes, supplémentaires ou malformées. Même les enfants qui subissent une chirurgie de la fente courent un risque accru de caries, de maladies parodontales et d'autres problèmes de santé buccodentaire et de bien-être à mesure qu'ils grandissent et se développent.

Les ressources, qui ont été développées avec le soutien de GSK Consumer Healthcare, visent à donner à chaque enfant une raison de sourire en cette Journée mondiale du sourire® grâce à la prestation de soins buccodentaires optimaux. Le matériel comprend des directives pour les dentistes et d'autres membres clés de l'équipe de soins des fentes labio-palatines ainsi que des ressources pour les patients, les familles et les communautés, qui soulignent l'importance de la santé bucco-dentaire, expliquent les défis des soins bucco-dentaires au-delà de la chirurgie des fentes labio-palatines et fournissent des conseils essentiels en matière de santé bucco-dentaire.

« En tant que professionnels de la santé bucco-dentaire, nous connaissons l'impact à long terme que les maladies bucco-dentaires peuvent avoir sur la santé globale, le développement et le bien-être des enfants et des adultes », a déclaré le Pr Ihsane Ben Yahya, président élu de la FDI. « En veillant à ce que les personnes atteintes de fentes labio-palatines reçoivent une chirurgie rapide et des soins buccodentaires, nous pouvons protéger leur intégration dans la société, leur donner confiance en elles et le potentiel de réussir dans leurs études.

Le partenariat entre Smile Train et FDI avec le soutien de GSK Consumer Healthcare, et les ressources qui ont résulté de cet engagement commun à faire progresser la santé buccodentaire des populations vulnérables, changeront des vies pour les générations à venir. » a déclaré Susannah Schaefer, présidente-directrice générale de Smile Train.

GSK Consumer Healthcare s'est engagé à poursuivre son soutien considérable à l'initiative de la FDI et de Smile Train, notamment en organisant des ateliers à l'aide des nouvelles ressources éducatives et en développant une plateforme éducative de sessions enregistrées et de séquences vidéo éducatives destinées aux familles sur la santé bucco-dentaire des fentes.

« Chez GSK Consumer Healthcare, nous avons pour mission d'éliminer les problèmes de santé buccodentaire évitables et nous croyons en l'importance d'une bonne santé buccodentaire et d'une bonne hygiène pour tous, en particulier pour ceux qui vivent avec des fentes labio-palatines », a déclaré Jayant Singh, responsable de la santé buccodentaire chez GSK. « La prise en charge complète des fentes labio-palatines est un élément clé du travail que nous soutenons avec Smile Train et la FDI. Nous sommes fiers des progrès accomplis grâce à la publication de ces ressources, qui, nous l'espérons, serviront d'outil transformateur et indispensable à l'ensemble de l'équipe de soins des fentes labiales ».

Lisez les recommandations et commencez à faire une différence dans la santé bucco-dentaire de nos futures générations. Vous pouvez également consulter le webinaire pour en apprendre davantage sur le sujet.

Contacts pour la presse :

Charanjit Jagait, directrice des Communications et de la Promotion de la FDI

Mob : +41 (79) 796 76 13, Courriel : [email protected]

Nijha Diggs, directrice principale, Relations publiques, Smile Train

Courriel : [email protected]

Related Links

https://fdiworlddental.org



SOURCE FDI World Dental Federation