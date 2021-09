Como todos nós podemos ajudar a melhorar os padrões de atendimento para crianças com fissuras labiopalatinas a fim de otimizar a saúde bucal delas

FDI World Dental Federation (FDI) divulga novos recursos educacionais para marcar o World Smile Day®(Dia Mundial do Sorriso)

GENEBRA, 30 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A cada três minutos um bebê nasce com uma fissura no mundo. São 540 bebês todos os dias. Os bebês nascidos com fissura frequentemente têm dificuldade para comer, respirar, ouvir, falar e se desenvolver. Toda criança tem o direito à boa saúde bucal, e é por isso que a FDI World Dental Federation (FDI) uniu forças com a Smile Train, para lançar novos recursos educacionais, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida das pessoas nascidas com fissuras labiopalatinas.

As fissuras de lábio e de palato (fissuras labiopalatinas) são a diferença de nascimento mais comum da face e da boca e afetam o desenvolvimento da boca, da gengiva e do palato. Crianças com fissuras labiopalatinas também são particularmente suscetíveis a apresentarem problemas de saúde bucal e são comumente afetadas por dentes e estruturas faciais ausentes, extras ou malformados. Mesmo crianças que são submetidas a cirurgias de fissura labiopalatina correm maior risco de ter cáries, doenças periodontais e outros desafios de saúde bucal e de bem-estar à medida que crescem e se desenvolvem.

Os recursos, desenvolvidos com o apoio da GSK Consumer Healthcare, têm como objetivo oferecer a cada criança uma razão para sorrir neste World Smile Day® (Dia Mundial do Sorriso) por meio da aplicação da saúde bucal ideal. O material inclui diretrizes para dentistas e outros membros importantes da equipe de tratamento de fissuras labiopalatinas, bem como recursos para pacientes, famílias e comunidades, que destacam a importância da saúde bucal, explicam os desafios da saúde bucal após a cirurgia de fissura labiopalatina e fornecem orientação de saúde bucal vital.

"Na qualidade de profissionais de saúde bucal, sabemos o impacto de longo prazo que as doenças bucais podem ter sobre a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar de crianças e adultos", disse o presidente eleito da FDI, Prof. Ihsane Ben Yahya. "Ao garantir que os indivíduos com fissura labiopalatina sejam submetidos à cirurgia e cuidados da saúde bucal em tempo hábil, podemos proteger a sua integração à sociedade, dar-lhes autoconfiança e o potencial para serem bem-sucedidos em seus estudos."

"A parceria entre a Smile Train e a FDI com o apoio da GSK Consumer Healthcare e dos recursos que resultaram desse compromisso compartilhado de promover a saúde bucal para populações vulneráveis mudará vidas para as próximas gerações", disse Susannah Schaefer, presidente e CEO da Smile Train.

A GSK Consumer Healthcare se comprometeu a manter o seu enorme apoio à iniciativa entre a FDI e a Smile Train, incluindo a entrega de workshops usando os novos recursos educacionais e o desenvolvimento de uma plataforma educacional de sessões gravadas e vídeos instrucionais voltados para a família sobre saúde bucal de fissuras labiopalatinas.

"Nós da GSK Consumer Healthcare temos a missão de erradicar os problemas evitáveis de saúde bucal e acreditamos na importância da boa saúde bucal e higiene para todos, especialmente para aqueles que convivem com fissuras labiopalatinas", disse Jayant Singh. "O cuidado abrangente da fissura labiopalatina é um foco fundamental do trabalho que apoiamos com a Smile Train e a FDI. Estamos orgulhosos dos progressos alcançados pelo lançamento desses recursos, que esperamos que sirvam de ferramenta transformadora e indispensável para toda a equipe de atendimento de pacientes com fissura labiopalatina".

Leia os recursos e comece a fazer a diferença na saúde bucal de nossas gerações futuras. Você também pode visualizar o webinar para saber mais sobre o conteúdo.

Contatos para a imprensa:

Chaz Jagait, diretora de comunicações e defesa da FDI

Tel: +41 79 796 76 13; E-mail: [email protected]

Nijha Diggs, diretora sênior de relações públicas, Smile Train

E-mail: [email protected]

FONTE FDI World Dental Federation

