Comment supprimer les logiciels malveillants récalcitrants que les autres applications antivirus ne parviennent pas à réparer ? Le HelpDesk de SpyHunter 5 génère des correctifs de logiciels malveillants personnalisés pour vous

1. Allez dans le menu « HelpDesk » et cliquez sur l'icône « Rapport de diagnostic ».

2. Générer un « Rapport de diagnostic » et le soumettez-le à l'équipe technique de SpyHunter 5.

3. L'équipe examinera votre « Rapport de diagnostic » et créera un correctif personnalisé unique pour vous. Les correctifs sont transmis directement à SpyHunter 5.

4. Lorsqu'un correctif est reçu par SpyHunter 5, vous recevrez une notification indiquant qu'il est prêt à être appliqué. Pour appliquer la correction, il suffit de cliquer sur le bouton « Appliquer la correction ». SpyHunter 5 s'occupera du reste.

Pour télécharger SpyHunter 5 et essayer son HelpDesk avec ses autres fonctionnalités anti-malware, visitez https://www.enigmasoftware.com/products/spyware-helpdesk/.

Comment faire pour supprimer facilement les logiciels malveillants difficiles à supprimer avec SpyHunter 5 HelpDesk ?

Offres du HelpDesk de SpyHunter 5 :

Une fonction de réparation personnalisée conçue pour réparer votre système contre les infections persistantes causées par des logiciels malveillants.

Accès direct à l'équipe de support technique de SpyHunter 5.

Générer des rapports de diagnostic qui fournissent à notre équipe d'assistance technique un aperçu des problèmes système uniques des abonnés afin de développer des solutions personnalisées.

À propos d'EnigmaSoft Limited

EnigmaSoft Limited est une société irlandaise privée dont les bureaux et le siège mondial se trouvent à Dublin, en Irlande. EnigmaSoft est surtout connue pour avoir développé et distribué SpyHunter 5 et SpyHunter pour Mac, des applications antimalware avancées. SpyHunter détecte et supprime les logiciels malveillants, améliore la vie privée sur Internet et élimine les menaces de sécurité. Il s'attaque aux problèmes tels que les logiciels malveillants et autres menaces de sécurité qui touchent des millions d'utilisateurs d'ordinateurs PC et Mac® sur le Web. SpyHunter 5 a obtenu les meilleures notes lors de tests comparatifs effectués par des laboratoires de tests tiers indépendants tels que AV-TEST. SpyHunter 5 a également été certifié par AppEsteem , Checkmark Certified et TRUSTe .

