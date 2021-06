CommerceHub annonce un accord de quatre ans avec Foot Locker Europe pour stimuler sa croissance par le commerce électronique

« Chez Foot Locker, nous nous engageons à améliorer l'expérience des consommateurs sur toutes nos plateformes, a déclaré Vijay Talwar, vice-président exécutif et PDG pour la région EMEA à Foot Locker. Les partenariats qui stimulent la croissance, améliorent la livraison et élargissent l'accès aux produits joueront un rôle clé dans la réalisation de notre objectif de créer des expériences inégalées pour nos clients. »

À propos de Foot Locker Europe

Foot Locker Europe fait partie de Foot Locker, Inc., un détaillant mondial de premier rang de chaussures et de vêtements d'inspiration athlétique. Foot Locker, Inc. joue un rôle de premier plan pour ce qui est de favoriser la culture des baskets et de la jeunesse partout dans le monde grâce à une gamme de marques, dont Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction et Sidestep. Comptant près de 2 950 magasins de détail dans 27 pays d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Asie, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que des sites Web et des applications mobiles, l'entreprise a pour but d'inspirer et de promouvoir la culture des jeunes dans le monde entier, en nourrissant une passion commune pour l'expression de soi et la création d'expériences inégalées au cœur de la communauté mondiale des baskets. Foot Locker, Inc. a son siège social à New York. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : https://www.footlocker-inc.com .

À propos de CommerceHub

CommerceHub est une plateforme d'activation du commerce électronique de premier plan reliant l'offre, la demande et la livraison. La plateforme aide les détaillants et les marques à accroître leurs ventes par l'élargissement de l'assortiment des produits, par la promotion des produits sur les canaux performants et par une livraison rapide et ponctuelle des produits aux clients. CommerceHub aide les milliers de détaillants, de marques et de distributeurs qui font partie de son solide réseau à atteindre plus de 30 milliards de dollars en valeur brute des marchandises chaque année. Pour plus d'informations, consultez le site : commercehub.com.

