CommerceHub kündigt Vier-Jahres-Vereinbarung mit Foot Locker Europe zur Stärkung seines Ecommerce-Wachstums an

„Wir von Foot Locker sind bestrebt, das Kundenerlebnis auf allen unseren Plattformen zu verbessern", sagt Vijay Talwar, Executive Vice President und Chief Executive Officer, EMEA, Foot Locker. „Der Aufbau von Partnerschaften, die das Wachstum vorantreiben, die Lieferung verbessern und einen besseren Zugang zu Produkten schaffen, hilft uns bei Umsetzung unserer Vision, unseren Kunden ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten."

Informationen zu Foot Locker Europe

Foot Locker in Europa ist Teil von Foot Locker, Inc. einem weltweit führenden Einzelhändler für sportlich inspirierte Schuhe und Bekleidung. Foot Locker, Inc. ist weltweit führend in der Verbreitung der Sneaker- und Jugendkultur und bietet ein umfangreiches Markensortiment an, darunter Foot Locker, Kids Foot Locker, Champs Sports, Eastbay, Footaction und Sidestep. Mit nahezu 2.950 Geschäften im Einzelhandel in 27 Ländern in Nordamerika, Europa, Asien, Australien und Neuseeland sowie auf Websites und in mobilen Apps engagiert sich das Unternehmen dafür, die Jugendkultur auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu stärken. Zu diesem Zweck fördert das Unternehmen die gemeinsame Leidenschaft der Selbstverwirklichung und schafft unvergleichliche Erfahrungen im Herzen der globalen Sneaker-Community. Foot Locker, Inc. hat seinen Firmensitz in New York. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.footlocker-inc.com.

Informationen zu CommerceHub

CommerceHub ist eine führende E-Commerce-Plattform, die Angebot, Nachfrage und Lieferung miteinander verbindet und Einzelhändlern und Marken hilft, den Umsatz zu steigern, indem sie das Produktsortiment erweitert, Produkte auf den leistungsfähigen Kanälen bewirbt und eine schnelle und pünktliche Kundenlieferung ermöglicht. CommerceHub hilft seinem soliden Netzwerk von Tausenden von Einzelhändlern, Marken und Großhändlern, einen Bruttowarenwert von über 30 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu erzielen. Besuchen Sie commercehub.com.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538230/FL_Announcement_Newswire.jpg

