Communiqué marketing - Future Standard lance le FS Mid Market Private Equity Fund en Europe, élargissant ainsi l'accès aux opportunités du marché intermédiaire

Le nouveau fonds semi-liquide domicilié au Luxembourg investira dans des sociétés de capital-investissement du marché intermédiaire aux États-Unis et en Europe

PHILADELPHIE, Pennsylvanie et ZURICH, 24 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Future Standard, un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs dont le volume d'actifs sous gestion s'élève à 86 milliards de dollars, a annoncé aujourd'hui le lancement du FS Mid Market Private Equity Fund (« FS MPE » ou le « Fonds »), dans le cadre d'une nouvelle stratégie axée sur le semi-liquide offrant un accès diversifié à des investissements privés de haute qualité sur le marché intermédiaire des États-Unis et de l'Europe.

Le Fonds cherche à tirer parti de la solidité et de la résilience du marché intermédiaire — un segment qui, historiquement, a produit des rendements ajustés au risque attrayants et qui est à l'origine d'une grande partie de la création de valeur à long terme dans le secteur du capital-investissement. FS MPE s'appuie sur les 30 années d'expérience de Future Standard sur les marchés privés et sur son vaste réseau de relations avec des sponsors de capital-investissement de premier plan.

« Le marché intermédiaire reste un moteur de croissance, mais son véritable potentiel réside dans des domaines souvent négligés », a déclaré Nicolas von der Schulenburg, directeur général et co-responsable de l'équipe d'investissement européen chez Future Standard. « Grâce à FS MPE, nous découvrons des opportunités différenciées et offrons à nos clients un accès à un portefeuille diversifié de sponsors et d'entreprises de grande qualité, le tout au sein d'une structure conçue pour un alignement et des liquidités à long terme. »

FS MPE est lancé avec un portefeuille d'amorçage diversifié de plus de 200 millions de dollars répartis entre 30 fonds du marché intermédiaire, avec une focalisation sur les investissements secondaires, les co-investissements et les investissements primaires. Il offre une exposition immédiate à un éventail de sponsors de capital-investissement et d'entreprises du marché intermédiaire œuvrant dans des secteurs clés, comme la technologie, la santé, l'industrie et les biens de consommation. Le Fonds est ancré dans COPRÉ, une fondation de prévoyance commune semi-autonome indépendante qui gère plus de 7 milliards de francs suisses d'actifs.

« Les marchés intermédiaires américains et européens offrent un large éventail d'opportunités moins axées sur la concurrence avec des voies de sortie souples, ce qui est idéal pour créer de la valeur durable », a déclaré Mike Kelly, coprésident et directeur des investissements de Future Standard. « Cette stratégie reflète notre capacité à identifier et à évaluer des opportunités que d'autres pourraient manquer, en tirant parti de notre expérience en matière d'investissements primaires, d'investissements secondaires et de coinvestissements afin d'obtenir des résultats convaincants pour les clients. »

À propos de Future Standard

Future Standard est un gestionnaire mondial d'actifs alternatifs au service de clients institutionnels et privés, qui investit dans le capital-investissement, le crédit et l'immobilier. Avec plus de 30 ans d'expérience dans la création de valeur et plus de 86 milliards de dollars d'actifs sous gestion (au 31 mars 2025), la société soutient les propriétaires d'entreprises et les sponsors financiers qui stimulent la croissance et l'innovation sur le marché intermédiaire. Pour plus d'informations, rendez-vous sur futurestandard.com.

Contact pour les médias

Marc Hazelton

[email protected]

Informations importantes et clauses de non-responsabilité

Ce communiqué marketing est uniquement destiné à des fins d'information et ne constitue ni une offre de vente ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres, et il ne saurait y avoir de vente de titres dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement, la qualification ou l'exemption en vertu des lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction. Les participations dans le Fonds ne seront offertes, le cas échéant, qu'au moyen des documents définitifs de gouvernance et d'offre et uniquement aux investisseurs éligibles dans les juridictions autorisées. Le Fonds est géré activement sans référence à un indice de référence. Un investissement dans le Fonds est différent d'un investissement dans les sociétés dans lesquelles il investit et qui constituent ses actifs sous-jacents. Le Fonds investit dans des actifs non liquides et les liquidités pour les investisseurs ne sauraient être garanties.

Le Fonds est structuré comme le compartiment d'un fonds d'investissement alternatif réservé (Reserved Alternative Investment Fund, RAIF) de droit luxembourgeois. Les RAIF ne sont pas soumis à l'approbation préalable de la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF) et doivent être gérés par un gestionnaire de fonds d'investissement alternatif agréé (alternative investment fund manager, AIFM). Les parts/intérêts sont destinés uniquement à des « investisseurs avertis » au sens de la loi luxembourgeoise sur les fonds RAIF et/ou à des investisseurs professionnels tels que définis par la réglementation en vigueur. La distribution du présent communiqué peut être restreinte par la loi ; les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer de ces restrictions et de les respecter.

Ce matériel n'est pas destiné à être distribué ou utilisé par toute personne ou entité aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la législation ou à la réglementation locale. Les intérêts n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933 et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption applicable.

Ce communiqué est susceptible de contenir des déclarations prospectives, qui sont par nature incertaines et sujettes à modification. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable de résultats futurs. Les cibles ou objectifs ne sont pas des garanties et sont soumis aux conditions du marché ainsi qu'à d'autres risques.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2734659/Future_Standard_Logo.jpg