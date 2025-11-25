Marketingmitteilung - Future Standard legt den FS Mid Market Private Equity Fund in Europa auf und erweitert damit den Zugang zu Chancen im mittleren Marktsegment

Neuer semiliquider Fonds mit Sitz in Luxemburg wird in Private-Equity-Unternehmen im mittleren Marktsegment in den USA und Europa investieren

PHILADELPHIA, Pennsylvania und ZÜRICH, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Future Standard, ein globaler Verwalter alternativer Anlagen im Wert von 86 Milliarden US-Dollar, gab heute die Auflegung des „FS Mid Market Private Equity Fund" („FS MPE" oder „der Fonds") bekannt, einer neuen semi-liquiden Strategie, die diversifizierten Zugang zu hochwertigen Private-Equity-Investitionen im US-amerikanischen und europäischen mittleren Marktsegment bietet.

Der Fonds zielt darauf ab, die Stärke und Widerstandsfähigkeit des mittleren Marktsegments zu nutzen – eines Bereichs, der historisch gesehen attraktive risikobereinigte Renditen erzielt hat und einen wesentlichen Teil der langfristigen Wertschöpfung in der Private-Equity-Branche getragen hat. FS MPE stützt sich auf die 30-jährige Erfolgsgeschichte von Future Standard auf den privaten Märkten und auf sein tiefes Netzwerk von Beziehungen zu erstklassigen Private-Equity-Sponsoren.

„Das mittlere Marktsegment bleibt ein Wachstumsmotor, doch sein wahres Potenzial liegt in Bereichen, die andere häufig übersehen", sagte Nicolas von der Schulenburg, geschäftsführender Direktor und Co-Leiter des europäischen Investmentteams bei Future Standard. „Mit dem FS MPE erschließen wir differenzierte Chancen und bieten unseren Kunden Zugang zu einem diversifizierten Portfolio hochwertiger Sponsoren sowie Unternehmen – innerhalb einer Struktur, die auf langfristige Interessengleichheit und Liquidität ausgelegt ist."

FS MPE startet mit einem diversifizierten Startportfolio von über 200 Mio. US-Dollar, das sich auf 30 Fonds im mittleren Marktsegment verteilt, und konzentriert sich auf Sekundärinvestitionen, Co-Investments und Primärinvestitionen. Der Fonds bietet eine unmittelbare Anlageexponierung gegenüber einer Vielzahl von Private-Equity-Sponsoren und Unternehmen im mittleren Marktsegment in zentralen Branchen, darunter Technologie, Gesundheitswesen, Industrie und Konsumgüter. Der Fonds wird von COPRÉ getragen, einer teilautonomen und unabhängigen Sammelstiftung der beruflichen Vorsorge mit einem verwalteten Vermögen von über 7 Mrd. Schweizer Franken.

„Die mittleren Marktsegmente in den USA und Europa bieten ein breites, weniger wettbewerbsintensives Spektrum an Chancen mit flexiblen Ausstiegswegen – ideal für die Schaffung nachhaltiger Wertsteigerung", sagte Mike Kelly, Co-Präsident und Anlagechef bei Future Standard. „Diese Strategie spiegelt unsere Fähigkeit wider, Chancen zu identifizieren und zu beurteilen, die andere möglicherweise übersehen, und unsere Erfahrung in den Bereichen Primär-, Sekundär- sowie Co-Investments zu nutzen, um überzeugende Ergebnisse für Kunden zu erzielen."

Informationen zu Future Standard

Future Standard ist ein globaler Verwalter alternativer Anlagen für institutionelle sowie private Kunden und investiert in Private Equity, Kredite sowie Immobilien. Mit einer über 30-jährigen Erfolgsgeschichte in der Wertschöpfung und einem verwalteten Vermögen von über 86 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. März 2025) unterstützt das Unternehmen Unternehmenseigentümer sowie Finanzsponsoren, die Wachstum und Innovation im gesamten mittleren Marktsegment vorantreiben. Weitere Informationen finden Sie auf futurestandard.com.

Medienkontakt

Marc Hazelton

[email protected]

Wichtige Informationen und Haftungsausschlüsse

Diese Marketingmitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren dar. Ebenso darf in keiner Rechtsordnung ein Verkauf von Wertpapieren erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor einer Registrierung, Qualifizierung oder Befreiung gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen unzulässig wäre. Anteile am Fonds werden, sofern überhaupt, ausschließlich auf Grundlage der verbindlichen Verwaltungs- und Angebotsunterlagen und nur an qualifizierte Anleger in zulässigen Rechtsordnungen angeboten. Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds ohne Bezug auf einen Referenzindex. Eine Investition in den Fonds unterscheidet sich von einer Investition in die Unternehmen, in die er investiert und die seine zugrunde liegenden Vermögenswerte bilden. Der Fonds investiert in illiquide Vermögenswerte und die Liquidität der Anleger kann nicht garantiert werden.

Der Fonds ist als Teilfonds eines Reserved Alternative Investment Fund (RAIF) nach luxemburgischem Recht strukturiert. RAIFs unterliegen keiner vorherigen Genehmigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) und müssen von einem zugelassenen Verwalter alternativer Investmentfonds (AIFM) geführt werden. Anteile sind ausschließlich für „gut informierte Anleger" im Sinne des luxemburgischen RAIF-Gesetzes und/oder für professionelle Anleger gemäß den geltenden Vorschriften bestimmt. Die Verbreitung dieser Mitteilung kann gesetzlich eingeschränkt sein; Personen, in deren Besitz sie gelangt, sind verpflichtet, sich über entsprechende Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.



Dieses Material ist weder für die Verbreitung noch für die Nutzung durch Personen oder Einrichtungen in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Gerichtsbarkeit bestimmt, in der eine solche Verbreitung oder Nutzung gegen örtliches Recht oder örtliche Vorschriften verstoßen würde. Die Anteile wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung vorliegt oder keine entsprechende Ausnahmeregelung anwendbar ist.



Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die naturgemäß mit Unsicherheiten verbunden sind und Änderungen unterliegen können. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich von den dargestellten oder angedeuteten Ergebnissen abweichen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Ergebnisse. Etwaige Zielvorgaben oder Zielsetzungen stellen keine Garantien dar und unterliegen den Marktbedingungen sowie weiteren Risiken.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2734659/Future_Standard_Logo.jpg