Como a nova tecnologia pode ajudar as empresas a adaptar-se às tendências de mudança para levar conveniência aos consumidores modernos

SHENZHEN, China, 5 de dezembro de 2020 /PRNewswire/ -- Em 2020, os hábitos do consumidor mudaram drasticamente, refletidos pela adaptação observada nos negócios e empresas em todo o mundo. Com cada vez mais pessoas se voltando para os serviços on-line, a dependência da internet móvel acelerou.

Isso é evidente com o crescimento dos serviços domésticos sob demanda, como entrega de alimentos, que cresceu 25% no Valor Bruto de Merchandising (Gross Merchandising Value, GMV) para cerca de US$ 195 bilhões de dólares apenas neste ano. Os clientes procuram claramente a conveniência como parte de seu estilo de vida moderno, com serviços sendo entregues em suas casas, em vez de irem pessoalmente às lojas. Isso é observado globalmente e a China lidera esse crescimento. A China tem agora o maior mercado de serviços domésticos sob demanda e de mais rápido crescimento, com uma taxa de crescimento anual composta prevista de 15% para US$ 181 bilhões de dólares em 2024.

Embora possamos responsabilizar parcialmente a pandemia global, também é preciso considerar o contexto geral dos últimos anos. Esses comportamentos ocasionalmente significam problemas para empresas que se esforçam para alcançar novos clientes, graças à tecnologia, mas também abriram algumas oportunidades interessantes para aqueles que estão prontos a explorar um mundo mais digital.

O mundo em evolução do setor de estilo de vida

Desde entrega de alimentos a setores de estilo de vida mais amplos, as empresas estão precisando adaptar-se a essa mudança para manter a relevância e o sucesso na vida dos consumidores. Notavelmente, as empresas bem-sucedidas nos setores da fabricação e estilo de vida estão usando os avanços tecnológicos para progredir.

Em 2019, a entrega de alimentos representou cerca de 80% de todos os pedidos de alimentos, no entanto, contribuiu apenas com cerca de 30% do lucro bruto. A entrega de alimentos tornou-se tão popular nos últimos anos que, em 2017, nos EUA 70% de todas as entregas foram relacionadas a produtos alimentícios. Desde 2017, os serviços de entrega de alimentos precisaram identificar os pontos fracos e adaptar-se continuamente para permanecer competitivos.

Essas novas tendências do consumidor estão moldando a forma como as empresas on-line realizam seus negócios. Cada vez mais, as pessoas consultam smartphones para encontrar, navegar e pedir comida e outros produtos, gerando um apetite por plataformas personalizadas e de alta qualidade, como a Meituan. Notavelmente, a Meituan demonstra como os aplicativos de estilo de vida podem adaptar-se e prosperar em um mercado de consumo em evolução. O superaplicativo é agora a principal plataforma de compras e serviços de estilo de vida, com um valor de mercado estimado em US$ 250 bilhões de dólares em outubro. O sucesso da plataforma resulta da disposição em aceitar a mudança digital e oferecer um serviço que os consumidores adoram.

Outros serviços sob demanda também estão vendo um crescimento competitivo em todos os setores. Por exemplo, a Meituan relata que atende cerca de 400 e 60 milhões de usuários e oferece suporte a 6,3 milhões de comerciantes para serviços como reservas de hotéis e voos, varejo on-line e outros novos serviços.

Além de gerar mais demanda geral, os consumidores estão ficando mais familiarizados com as novas tecnologias, como aprendizado de máquina (Machine learning, ML) e assistentes digitais, e por isso estão procurando plataformas on-line que integrem esses recursos.

A Huawei oferece às empresas a oportunidade de criar serviços mais integrados para seus clientes

Com mais pontos de vendas de alimentos e plataformas de comércio eletrônico on-line enfrentando o desafio de usar serviços de entrega on-line baseados em dispositivos móveis para alcançar mais clientes, a concorrência é árdua. Pedir alimentos e produtos on-line oferece aos consumidores a chance de economizar tempo e energia, muitas vezes com uma enorme seleção de diferentes opções disponíveis a um toque do dedo. A assistência da Huawei oferece a tecnologia necessária para manter a competitividade e a relevância neste mercado. Para começar, oferece aos consumidores o acesso mais direto aos restaurantes e pontos de alimentação locais, bem como a conexão a plataformas de e-commerce; eles podem facilmente percorrer as diferentes opções.

A mesma tecnologia é usada para oferecer atualizações e notificações regulares de alimentos e entregas, além da oportunidade para que o usuários façam reservas diretas e agendamentos em restaurantes próximos. Isso também é estendido a compras e entrega de e-commerce on-line. Sem precisar sair da plataforma, os usuários da Huawei podem pedir um táxi para ir ao restaurante, usar as mesmas informações de pagamento e até mesmo seguir as instruções de entradas de restaurantes para ajudar a navegar até o local exato e preciso. Comparado com o erro de posicionamento de 10 metros do GPS tradicional, o Huawei Assistance pode chegar a uma margem de erro de posicionamento de apenas um metro.

As oportunidades não param por aí, no entanto, como o ML Kit da Huawei também pode ser integrado para ajudar a identificar rapidamente cupons on-line para pessoas que queiram fazer pedidos em seus restaurantes favoritos. Além do mundo da entrega de comida e refeições fora de casa, a Huawei Assistance também ajuda outros fornecedores de estilo de vida a expandir os negócios por meio da tecnologia. O assistente da Huawei pode até recomendar voos e hotéis para os usuários, incluindo cenários de viagens, estilo de vida, entretenimento, trabalho e família.

A tecnologia da Huawei ajuda as empresas a promover novas tecnologias para o sucesso

Nos próximos anos, a necessidade de Serviços Domésticos sob demanda continuará a crescer, oferecendo a negócios dispostos a adaptar-se a um grande potencial e oportunidades.

Para ter sucesso, as empresas que fpquem primeiramente em escala e eficiência assumirão a liderança, claramente capazes de demonstrar suas adaptações à base de clientes existente, bem como alcançar novos indivíduos. A mudança acelerada observada em 2020 mostrou como as empresas capazes de adaptar-se à mudança no estilo de vida do consumidor podem prosperar.

À medida que o estilo de vida on-line e o setor de entrega de alimentos continuam a crescer, a Huawei está comprometida em ajudar empresas de todos os portes e formas a acompanhar as mudanças em curso no setor e dominar novas tecnologias para ter sucesso no mundo progressivamente on-line de hoje.

Gavin Kinghall Were, vice-presidente, diretor global da BD Solutions da Huawei, analisou o tópico em detalhes durante palestra #EmpowerInnovations sobre "Empowering lifestyle, with Huawei AppGallery" no dia 3 de dezembro, como parte da conferência de tecnologia anual Web Summit. Para visualizar a sessão acesse: https://consumer.huawei.com/en/partners/videolibrary/lifestyle-websummit/

FONTE AppGallery, Huawei

