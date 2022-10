Como acompanhar os jogos do Brasil com mais conforto e praticidade com os produtos da LG

Com a linha de refrigeradores Side by Side UVnano e o Micro-ondas Grill LG seus drinks e petiscos serão a camisa 10 da sua seleção

SÃO PAULO, 28 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Faltando menos de um mês para o Mundial de Futebol, que este ano acontecerá no Catar, a ansiedade já toma conta dos brasileiros. Há quem prefira uma programação mais badalada para acompanhar aos jogos, preferindo festas e bares. Mas, há quem escolha reunir os amigos e familiares em casa para assistir as partidas no conforto do seu lar. Por isso, preparamos dicas imperdíveis para quem quer dar aquele upgrade para receber a família para assistir aos jogos deste ano.

A Side by Side UVnano traz como uma das novidades o Craft Ice™. Crédito: Divulgação

Muito além da TV, a LG Electronics identificou quais são os eletrônicos mais procurados para tornar a sua experiência muito mais confortável.

O seu drink gelado por mais tempo

Para manter a sua bebida gelada durante todo o jogo, sem precisar ficar pegando mais gelo toda hora, a LG conta com a nova geladeira Side by Side Instaview UVnano. Ela possui a exclusiva tecnologia Craft Ice™, que produz gelos esféricos que derretem lentamente, conservando a refrescância e o sabor de bebidas em geral. A ideia é ter toda a sofisticação de um bar dentro de casa.

Essa linha também traz o InstaView Door-in-Door, um elegante painel de vidro que se ilumina com duas batidas e possibilita a visualização do conteúdo da geladeira sem a necessidade de abrir a porta, o que resulta na economia de energia. Para não perder nenhum momento dos jogos, a conectividade trazida pelo aplicativo LG ThinQ permite controlar o produto remotamente sem ter que levantar-se do sofá, como mudar a temperatura do refrigerador e freezer, por exemplo.

Facilidade na hora dos petiscos

Outro produto para agregar aos dias de jogos é o Micro-ondas Grill LG, que auxiliará na hora de descongelar ou até mesmo cozinhar petiscos para consumir durante uma partida de futebol. O micro-ondas conta com revestimento antiaderente, para impedir que a gordura grude nas paredes internas, facilitando a hora da limpeza. O produto ainda conta com receitas pré-programadas, que serve de grande ajuda na cozinha, tudo ao toque de um botão.

