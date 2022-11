Como identificar a pele sensível, afinal?...

Aspereza, ressecamento, repuxamento e barreira cutânea enfraquecida são alguns dos principais incômodos da pele sensível

SÃO PAULO, 22 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Tenho pele sensível. E agora? Nos últimos anos, o número de pessoas que consideram seu tipo de pele como sensível1 vem aumentando no Brasil, segundo a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Contudo, muitas pessoas ainda não sabem reconhecer qual o seu tipo de pele e consequentemente, o tratamento mais indicado para limpeza e hidratação.

A pele sensível está exposta a incômodos frequentes como descamação e irritação, com sensação de queimação ou calor no local. Cetaphil, marca especializada em pele sensível há 75 anos*, selecionou os melhores produtos com descontos especiais de Black Friday.

Não há mais motivos para deixar o skincare para depois. Confira os três itens icônicos da marca capazes de acalmar e restaurar a pele ressecada, melhorar a sensação de aspereza*, descamação e barreira cutânea enfraquecida. Conheça as características de cada produto, valores e onde encontrá-los.

Cetaphil Optimal Hydration – Sérum Hidratante Facial

Com textura leve e de rápida absorção¹-², Cetaphil Optimal Hydration Sérum Facial melhora significativamente a luminosidade e textura da pele após o primeiro mês de uso**3. Auxilia na revitalização da pele sensível*** e aumenta em 50% a hidratação*.

Na Black Friday, Cetaphil Optimal Hydration Sérum Facial estará disponível em redes de farmácias por R$ R$ 69,90.

Mas, claro, é importante sempre consultar um dermatologista. Ele ajuda a identificar o tipo de pele e orientar sobre os cuidados essenciais para ela.

Loção Hidratante

Indicada para peles secas, normais e sensíveis, a loção tem textura mais líquida e leve. Também tem a nova fórmula que conta com niacinamida (vitamina B3), pantenol (vitamina B5) e glicerina. Assim como o creme, apresenta uma composição exclusiva de ingredientes hidratantes e protetores, e é clinicamente comprovada para melhorar a qualidade da pele e defendê-la contra os 5 sinais da pele sensível.

Na Black Friday, a Loção Hidratante (200 ml) estará disponível na Amazon por R$ 27,90.

Creme Hidratante

Indicado para peles extremamente secas e sensíveis, o produto proporciona hidratação profunda, ideal para uso corporal e em áreas extremamente ressecadas. Sua nova fórmula agora conta com niacinamida (vitamina B3) que reduz a sensibilidade da pele, pantenol (vitamina B5) para ação calmante, e glicerina, todos estes ingredientes promovem uma melhora da qualidade geral da pele. O creme hidratante de Cetaphil é indicado para quem sente desconforto, repuxamento, ressecamento, aspereza na pele, e/ou nota que a sua barreira cutânea está enfraquecida.

Na Black Friday, Cetaphil Creme Hidratante (453 g) estará disponível na Amazon, por R$ 53,75.

Sobre a Galderma

A Galderma é a empresa líder na categoria exclusivamente dedicada à dermatologia, presente em aproximadamente 90 países. Fornecemos um portfólio inovador e baseado na ciência de marcas e serviços premium que abrangem todo o espectro do mercado de dermatologia em rápido crescimento, por meio de Estética Injetável, Dermocosméticos e Dermatologia Terapêutica. Desde nossa fundação em 1981, dedicamos nosso foco e paixão ao maior órgão do corpo humano – a pele – atendendo às necessidades individuais de consumidores e pacientes com resultados superiores em parceria com profissionais de saúde. Estamos avançando a dermatologia para cada história de pele, porque entendemos que a pele em que estamos molda nossas histórias de vida. Para mais informações: www.cetaphil.com.br

