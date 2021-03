Como inserir a esfoliação na rotina de skincare

SÃO PAULO, 5 de março de 2021 /PRNewswire/ -- Uma rotina de skincare adequada tem três etapas fundamentais: limpeza, hidratação e proteção. Mas para tirar o melhor desses tratamentos e garantir uma pele bonita, saudável e renovada, é importante incluir alguns cuidados especiais, e um dos principais é a esfoliação.

Esfoliar ajuda a renovar a pele e dar um up nos resultados da rotina de skincare. A dermatologista Dra. Renata Bertino (CRM 795771 - RJ) explica que "Os esfoliantes atuam na remoção de células mortas da superfície da pele, dando um aspecto de mais vitalidade. Como a esfoliação remove os resíduos, a pele consegue absorver melhor outros produtos, como hidratantes".

Especialmente para peles oleosas e acneicas, esfoliar ajuda a lidar com cravos, espinhas e manchas, desentupindo os poros e deixando a pele mais macia e lisa, já que estimula a produção de células novas.

Para incluir o esfoliante na rotina de cuidados, é preciso seguir algumas orientações com atenção. As indicações de aplicação devem vir de um(a) dermatologista, mas, em geral, recomenda-se o uso de esfoliantes de duas a três vezes por semana (pode ser necessário um intervalo maior entre as esfoliações dependendo do tipo de pele). Vale alertar que esfoliar demais não é nada bom. "Existe o risco de a esfoliação excessiva causar danos na barreira protetora da pele, deixando-a seca e, como reação, o organismo aumentará a produção de sebo, podendo causar a oleosidade", explica a dermatologista.

A solução para esses danos pode estar na escolha do esfoliante adequado. Dermotivin Scrub, da linha Dermotivin da Galderma, possui ingredientes com propriedades hidratantes e calmantes, evitando o ressecamento e promovendo uma renovação celular mais suave.

Cada tipo de pele tem necessidades diferentes. Por isso, é importante consultar sempre um dermatologista, que vai auxiliar a identificar as causas dessa oleosidade e as melhores opções para caprichar no skincare.

Sobre Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

https://linhadermotivin.com.br

