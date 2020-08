Como tratar a micose de unha sem complicações

SÃO PAULO, 20 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Entre as doenças causadas por fungos no ser humano, uma das mais frequentes é a micose. Segundo estudos*, até 8% da população pode ter onicomicose, nome dado à micose que afeta especificamente as unhas das mãos e dos pés.

"É uma doença comum, mas que possui tratamento", comenta a dermatologista Dra. Shirley Nogueira (CRM 11912 – GO), integrante da Sociedade Brasileira de Dermatologia. O fungo alimenta-se da proteína formadora das unhas, a queratina, sendo mais frequente nas unhas dos pés, por ficarem cobertas e num ambiente úmido, favorável à formação da doença. Vale mencionar, entretanto, que ela também pode atingir as mãos.

A médica alerta para o problema da micose. "Se não tratada, ela expõe aquela região a agentes causadores de outras doenças infecciosas." Para evitar o agravamento do quadro micótico, deve-se iniciar o tratamento o quanto antes. Medicamentos antifúngicos são ministrados via oral ou disponíveis para uso tópico em formato de creme, esmalte e solução. Loceryl®, por exemplo, é um esmalte terapêutico que penetra na unha afetada, eliminando os fungos em até 12 meses com uma a duas aplicações por semana.

"É importante destacar que o tratamento ideal é recomendado por um dermatologista, pois é o especialista que cuida das unhas", afirma a médica. Sempre sob orientação desse profissional, combinar remédios pode melhorar a resposta à onicomicose. A opção de procedimentos locais existe e é adotada quando o tratamento for insatisfatório ou demorado.

* Ref: Santo RBE, Deps PD. Case Rep Dermatol. 2018 Aug 31;10(2):216-225.

Loceryl® Esmalte (cloridrato de amorolfina) é indicado para o tratamento de micoses de unha (onicomicoses). Reg. MS 1.2916.0036. GALDERMA BRASIL LTDA./LOCERYLESM-MB01_20/SAC: 0800-155552. LOCERYL® ESMALTE É UM MEDICAMENTO. SEU USO PODE TRAZER RISCOS. PROCURE O MÉDICO E O FARMACÊUTICO. LEIA A BULA. SE PERSISTIREM OS SINTOMAS, O MÉDICO DEVERÁ SER CONSULTADO.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos prescritos, soluções estéticas e ao consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galderma.com.

FONTE Galderma

Related Links

https://www.galderma.com



SOURCE Galderma