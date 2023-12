Como um relógio inteligente pode fazer toda a diferença no preparo para corridas de rua

O HUAWEI Watch GT 4 é o aliado ideal para melhorar a sua performance

SÃO PAULO, 26 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Com o fim de ano chegando, 2024 inicia uma nova temporada para os maratonistas, e o HUAWEI WATCH GT 4 tem como intuito auxiliar os atletas a melhorarem seu desempenho. Para participar de uma corrida é necessário muito treino, e, para monitorar essa atividade física, nada melhor do que um assistente que te acompanha 24 horas por dia, sete dias por semana.

O mais recente smartwatch premium da Huawei no Brasil possui melhorias notáveis na precisão das suas métricas de saúde1, além de opções que acompanham o bem-estar para o usuário ficar atento ao seu corpo. O algoritmo HUAWEI TruSeenTM 5.5+ mede a frequência cardíaca e o nível de oxigênio no sangue (SpO2) automaticamente, entregando uma melhoria de 30% na precisão das leituras quando comparado ao modelo anterior. É possível estabelecer alertas personalizados para quando o relógio detectar níveis altos ou baixos de ambos os indicadores1.

O HUAWEI Watch GT 4 também suporta monitoramento do sono, níveis de estresse e ciclo menstrual. Além das informações exibidas na tela do relógio, o produto gera um relatório completo que pode ser acessado no aplicativo HUAWEI Health1.

Uma novidade é a função Stay Fit, tecnologia que oferece suporte para o controle de calorias e do peso. O HUAWEI Watch GT 4 leva em consideração a ingestão calórica com base nas informações inseridas pelo usuário no aplicativo HUAWEI Health e mais os dados de saúde e exercícios registrados pelo próprio relógio¹. Com a contagem de calorias, rastreamento de déficit calórico e planos de controle de peso, o dispositivo ajuda os usurários a atingirem suas metas de saúde1.

Parceiro de corrida, parceiro de treino

Com a sua função de plano de corrida inteligente2, o relógio permite criar um plano de treino personalizado com base nos dados físicos pessoais e histórico de corridas do usuário2, e também pode combinar esse plano com os objetivos de condicionamento físico, requisitos de treino e desempenho. O plano, inclusive, pode ser modificado com base no feedback e no progresso do consumidor. Dessa forma, o HUAWEI Watch GT 4 é capaz de aumentar ou diminuir o volume de treino para os próximos dias e semanas, melhorando a performance do usuário.

O HUAWEI WATCH GT 4 é capaz, também, de analisar dados como ritmo, frequência cardíaca, distância percorrida, carga de treino e grau de recuperação1. Com essas informações, ele pode ajudar o usuário a organizar a intensidade e o tempo de seu treino para melhorar sua qualidade. Além disso, ele observa o Índice de Capacidade de Corrida (RAI), uma métrica abrangente que mede o nível de resistência e eficácia da técnica de um corredor3. Mesmo que o usuário só possa melhorar o RAI treinando, não adianta se desgastar fisicamente todos os dias se isso não for feito com um plano inteligente.

Rastreamento de rota preciso

Outra vantagem do HUAWEI Watch GT 4 é a tecnologia de GPS integrado. Com chip de posicionamento GNSS de banda dupla de alta precisão e cinco sistemas de satélite, o usuário consegue acompanhar suas rotas ao ar livre, sem necessidade de levar um celular para a atividade. Antes de iniciar a corrida, é possível traçar o caminho a ser percorrido e explorá-lo offline. À medida que o consumidor explora novas rotas, o relógio marca um porto de retorno para garantir a segurança do usurário.

Disponibilidade

O HUAWEI WATCH GT 4 está disponível no Brasil desde outubro de 2023, pelo preço sugerido a partir de R$ 1.199,00 na Amazon , Kabum ou Mercado Livre ( 46 mm e 41 mm ), revendedores oficiais do produto4.

Para ficar por dentro de tudo da marca, consulte a página oficial da Huawei .

1 Este dispositivo não é um dispositivo médico. Portanto, as medidas e os resultados são apenas para referência e não devem ser usados para qualquer finalidade médica. O relógio precisa ser conectado ao aplicativo Saúde HUAWEI.

2 Procure orientação profissional para a prática de esportes.

3 Os dados de mediação, treinos e resultados são apenas para referência pessoal do usuário. Consulte sempre um profissional.

4 Produto vendido e entregue pelas lojas indicadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2307720/Imagem1.jpg

FONTE Huawei