Companhia Brasileira de Cartuchos realiza o plantio de 2 mil mudas de árvores nativas

RIBEIRÃO PIRES, Brasil, 9 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) promoveu um evento onde foi realizado o plantio, com o apoio dos colaboradores da empresa, de 2 mil mudas de árvores nativas da Mata Atlântica na sua unidade em Ribeirão Pires (SP).

A ação, que aconteceu no dia 5 de maio de 2023, contou com a presença do vice-prefeito de Ribeirão Pires, Rubens Fernandes, e do Chefe de Gabinete da Prefeitura, Vicente Souza, além de Fabio Mazzaro, Presidente da CBC, Marcos Lopes, Vice-Presidente de Operações, Sandro Nogueira, Diretor Financeiro e Administrativo, Rogerio Rosato, Gerente Geral de Plantas Químicas e Meio Ambiente, Marcelo Del Bianco, responsável pela área de Compliance e pelo projeto ESG na CBC, e Claudia Algemina, responsável pela área de Meio Ambiente.

O evento vem ao encontro com as iniciativas ESG (sigla em inglês para "ambiental, social e governança corporativa") que a CBC vem realizando, como por exemplo o desenvolvimento de um Relatório de Sustentabilidade utilizando a metodologia GRI (Global Reporting Initiative), que reportará as boas condutas, padrões de sustentabilidade, valores da organização e modelo de governança, e que em breve será divulgado para toda a sociedade. Através desse relatório, a CBC formaliza suas responsabilidades e diretrizes em busca de um futuro sustentável.

Em relação ao tema ESG, conjunto de padrões e boas práticas que visa definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada, a CBC é engajada, dentre outros: na proteção do meio ambiente; na preocupação com o bem-estar de seus colaboradores; em projetos de inclusão social e de igualdade; em ações sociais; e na preocupação na condução de seus negócios com ética.

Como uma das empresas líderes mundiais na produção de munições, a CBC enfrenta uma infinidade de responsabilidades dentro da área ambiental, social e de governança. Isto resulta não apenas da sensibilidade do produto e dos riscos associados, mas também do processo de produção material e energético intensivo e do impacto resultante na sociedade e no meio ambiente.

Por meio de medidas e processos adequados, tais como canais de informação, o uso de energia renovável e a seleção intensiva de novos fornecedores, a CBC quer e já dá sua contribuição para uma indústria de armamentos mais sustentável e eficiente em termos de recursos. Estes temas sempre estiveram presentes dentro dos processos de tomada de decisão da empresa.

A companhia fez uma análise intensiva do impacto da CBC Brasil na sociedade e no meio ambiente. A consciência ambiental sempre foi um fator chave para o sucesso da empresa e isso se reflete em seu próprio departamento ambiental e no desenvolvimento dos próprios produtos.

"Segurança, saúde e proteção ambiental fazem parte dos valores da CBC. Mantemos uma atitude positiva e ativa em relação à conservação do meio ambiente em seus diferentes aspectos, buscando realizar o controle do possível impacto de nossas atividades. Nesse sentido, esta é mais uma importante ação, com ganhos futuros que beneficiarão nossa região", afirma Fabio Mazzaro, presidente da CBC.

SOBRE A CBC

A Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) está instalada na cidade de Ribeirão Pires, a 40 km de São Paulo, às margens da represa Billings, responsável pelo abastecimento de água de todo o ABC paulista e cidades vizinhas. Essa unidade da CBC ocupa uma área 188 hectares, sendo 75% da área total de Mata Atlântica nativa, recursos naturais que CBC tem o compromisso de preservar.

