Compartiendo la visión de los Juegos Asiáticos 2022

Las Shimao Wisdom Tower son un par de complejos urbanos a gran escala que se sitúan justo al lado de las principales sedes de los próximos Juegos Asiáticos de 2022 en la zona de alta tecnología de Binjiang, que es un distrito prioritario en el corazón de la estrategia de desarrollo de Hangzhou como ciudad ribereña sostenible. Según las estadísticas oficiales publicadas por el gobierno local, en la primera mitad de 2021, el PIB regional de Binjiang ocupó el tercer lugar entre todos los distritos de este tipo en la provincia de Zhejiang. A lo largo del mismo año, el número de patentes con licencia en Binjiang alcanzó la cifra de 17.874, más que en cualquier otro distrito de toda la provincia. Como anfitrión de las principales corporaciones globales de tecnología digital como Microsoft y Cisco, este distrito siempre está comprometido con fomentar una economía inteligente próspera.

Al ser el único edificio de oficinas inteligente a la venta en la Zona de Libre Comercio de Binjiang, las Shimao Wisdom Tower han cobrado prominencia en Hangzhou. Shimao Wisdom Tower PLUS lleva la idea de la ciudad de un espacio de negocios inteligente al siguiente nivel. Es el primer edificio inteligente terminado entre los hitos que rodean el complejo Asian Games Village.

Dando importancia a la sensibilidad ambiental, Shimao Wisdom Tower PLUS cuenta con certificados WELL y LEED para la construcción ecológica y sostenible. Dispone de un vestíbulo amueblado artísticamente que es un espacio elevado de dos pisos de altura de 1.000 m², una plataforma para helicópteros en la azotea y 29 ascensores Mitsubishi. Las plataformas inteligentes, incluido el sistema de estacionamiento inteligente, el sistema de control de acceso inteligente, el lugar de trabajo inteligente y el sistema de gestión de edificios inteligentes, se aplican y actualizan en esta torre. Shimao Wisdom Tower PLUS es todo lo que representa un edificio 5A Grado A y más en cuanto a decoración, comodidades e instalaciones inteligentes tanto en espacios públicos como en oficinas interiores. Para cada piso, el área es de alrededor 2000 m² y la altura es de aproximadamente 4,2 metros, sin pilares que dividan el espacio. Con un índice de eficiencia del edificio de alrededor del 64%, y por ello, dispone de más área utilizable, así que la torre es un lugar ideal para trasladar sus oficinas.

Como un edificio histórico que comparte la misma visión de "ser inteligente" que los Juegos Asiáticos en China, Shimao Wisdom Tower PLUS está listo para ser el centro de atención y presentarse al mundo como un testimonio de cómo las soluciones inteligentes pueden empoderar a Hangzhou, uno de los de las ciudades más inteligentes de China.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1802529/Hangzhou_Wisdom_Tower_PLUS.jpg

