Partager la vision des Jeux asiatiques 2022 : un lieu à la pointe de la technologie et bien pensé pour les affaires

La 19 e édition des Jeux asiatiques débutera prochainement à Hangzhou en 2022. Voyant là une nouvelle occasion d'améliorer son influence et son rang après le sommet du G20, Hangzhou déploie des efforts considérables, notamment en investissant environ 200 milliards de yuans, soit 31,38 milliards de dollars américains, dans les infrastructures, afin de rendre la ville plus moderne et plus élégante pour les Jeux et au-delà.

Les Shimao Wisdom Towers sont deux complexes urbains de grande envergure situés juste à côté des principaux sites des prochains Jeux asiatiques de 2022. Ils sont implantés dans la zone de haute technologie de Binjiang, un quartier prioritaire au cœur de la stratégie de développement de Hangzhou en tant que ville riveraine durable. Selon les statistiques officielles publiées par le gouvernement local, au cours du premier semestre 2021, le PIB régional de Binjiang s'est classé troisième parmi tous les districts de ce type dans la province du Zhejiang. Au cours de la même année, le nombre de brevets délivrés à Binjiang a atteint 17 874, soit plus que dans tous les autres districts de la province. En tant que foyer de grandes entreprises mondiales de technologie numérique telles que Microsoft et Cisco, ce district s'est toujours engagé à favoriser une économie intelligente florissante.

Étant le seul immeuble de bureaux de pointe en vente dans la zone de libre-échange de Binjiang, les Shimao Wisdom Towers se sont hissées sur le devant de la scène à Hangzhou. La Shimao Wisdom Tower PLUS propulse le concept d'espace commercial intelligent de la ville à un niveau supérieur. C'est le premier bâtiment intelligent achevé parmi les monuments qui entourent le complexe du village des Jeux asiatiques.

En accordant de l'importance à la sensibilité environnementale, la Shimao Wisdom Tower PLUS est certifiée WELL et LEED pour la construction écologique et durable. Elle dispose d'un hall d'entrée de 1 000 m² au mobilier artistique, d'un espace sur deux étages, d'une plateforme pour hélicoptères sur le toit et de 29 ascenseurs Mitsubishi. Des plateformes intelligentes, notamment un système de parking intelligent, un système de contrôle d'accès intelligent, un lieu de travail intelligent et un système de gestion de bâtiment intelligent sont appliqués et optimisés dans cette tour. La Shimao Wisdom Tower PLUS répond à toutes les exigences d'un immeuble de catégorie 5A Grade A et plus encore en matière de décoration, de commodités et d'équipements intelligents, tant dans les espaces publics que dans les bureaux intérieurs. Chaque étage présente une superficie d'environ 2 000 m² et une hauteur de près de 4,2 mètres, sans aucun pilier pour cloisonner l'espace. Avec un taux de rendement du bâtiment d'environ 64 %, et par conséquent une plus grande surface utilisable, la tour est le lieu idéal pour installer vos bureaux.

En tant que bâtiment emblématique partageant la même vision visant à « faire preuve d'intelligence » que les Jeux asiatiques en Chine, la Shimao Wisdom Tower PLUS est prête à être placée sous les feux de la rampe et à se présenter au monde comme un exemple de solutions intelligentes permettant de renforcer Hangzhou, l'une des villes les plus innovantes de Chine.

