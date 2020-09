Compliance Solutions Strategies adquire a AMFINE

NOVA YORK, 10 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), destacada plataforma de RegTech (tecnologia regulatória) que fornece soluções viabilizadas por tecnologia para habilitar firmas de serviços financeiros para cumprir exigências de compliance regulamentar compulsórias, anunciou hoje a aquisição da AMFINE ("AMFINE"), provedora de serviços de relatórios regulatórios baseados em SaaS para gestores de ativos, agentes de ativos e seguradoras na Europa. Com escritórios em Paris e Luxemburgo, a AMFINE serve uma base de clientes de primeira linha e oferece uma solução modular e multilíngue em múltiplas jurisdições para a produção e distribuição de documentos, cobrindo toda a amplitude de relatórios regulamentares e obrigações de transparência de marketing.

A combinação com a AMFINE reforça a posição de liderança da CSS como provedora de soluções de RegTech ao mercado de gestão de investimentos, com uma oferta global abrangente de relatório de fundos, relatório de transações, monitoramento de investimentos e gestão de compliance. O acréscimo de soluções de relatórios regulamentares da AMFINE, incluindo a produção de UCITS KIIDs e PRIIPs KIDs, folhetos de fundos e documentos técnicos de marketing, irá capacitar a CSS para fornecer uma solução completa, ponta a ponta, de relatório de fundos incomparável no mercado, alavancando gerenciamento integrado de dados, software de relatório regulamentar e recursos de produção de documentos. A aquisição também fornece à CSS maior escala e alcance, aumentando sua lista de clientes de primeira linha e ampliando sua presença e base operacional no coração do mercado de fundos europeu.

A aquisição da AMFINE representa maior investimento na evolução da plataforma da CSS e irá resultar em benefícios estratégicos irresistíveis aos clientes:

Fornecendo gerenciamento ponta a ponta do processo de relatório regulamentar, desde a agregação e enriquecimento de dados à produção e distribuição de documentos;

Oferecendo uma proposição de valor avançada, com a extensão e a profundidade necessárias para dar suporte ao controle de risco empresarial, TCO e objetivos de escalabilidade;

Criando o potencial para uma parceria estratégica mais profunda, por lidar com a crítica exigência de relatório através do uso de uma plataforma de Compliance-as-a-Service (CaaS) de classe mundial.

"Estamos muito satisfeitos por poder receber a equipe da AMFINE na CSS, conforme desenvolvemos ainda mais nossa plataforma e ampliamos nossa cobertura de mercado", disse o presidente-executivo da CSS, Doug Morgan. "A AMFINE traz recursos de produtos altamente complementares e uma reputação excelente, obtida por ajudar os clientes a gerenciar exigências complexas de relatórios. Com as duas organizações compartilhando um forte compromisso com o sucesso dos clientes, estamos estimulados por poder trabalhar juntos para aperfeiçoar nossa solução global de relatório regulamentar e lidar com uma extensão mais ampla de necessidades de compliance de nossos clientes".

Sobre a CSS:

A CSS é uma parceira de RegTech global de confiança, que reúne de forma única soluções viabilizadas por tecnologia inovadoras, para dar suporte a firmas de serviços financeiros na navegação de um caminho claro e estratégico pelo espaço regulatório global complexo e fragmentado. Nossas soluções e serviços ajudam as firmas a cumprir prazos regulamentares, ao mesmo tempo que otimiza dados, operações e tecnologia de compliance. A CSS cobre uma variedade completa de disciplinas de compliance globais, abarcando relatório de fundos, relatório de transações, monitoramento de investimentos, gestão de compliance, serviços de compliance e serviços gerenciados, com um método centralizado complementar para a administração estratégia de dados regulamentares, chamado RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa serve mais de 600 clientes de software no mercado vertical de serviços financeiros, compreendido por fundos de hedge, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de primeira linha do lado do comprador (buy-side) e do lado do vendedor (sell-side). A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa, com escritórios de atendimento ao cliente em Nova York, Londres, Dublin, Amsterdã e Estocolmo. Para obter mais informações sobre a CSS, visite www.cssregtech.com.

