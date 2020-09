Compliance Solutions Strategies rachète AMFINE

Cette alliance crée la première plateforme de communication des données (reporting) liées à la conformité, entièrement de bout en bout

NEW YORK, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plateforme RegTech de premier plan fournissant des solutions technologiques qui permettent aux entreprises de services financiers de répondre aux exigences de conformité réglementaire obligatoire, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'AMFINE (« AMFINE »), un prestataire qui offre ses services de communication des données réglementaires, basés sur les logiciels en tant que services (SaaS), aux gestionnaires d'actifs, aux prestataires de services d'actifs et aux assureurs européens. Disposant de bureaux à Paris et au Luxembourg, AMFINE répond aux besoins d'une clientèle haut de gamme et offre, dans de nombreux pays et territoires, une solution modulaire et multilingue de production et de diffusion des documents couvrant l'ensemble des obligations de communication liées aux réglementions et de divulgation d'informations commerciales.

L'alliance avec AMFINE renforce la position de fournisseur de solutions RegTech de premier plan de CSS sur le marché de la gestion des investissements, grâce à l'offre mondiale complète en matière de communication des données sur les fonds et sur les transactions, de suivi des investissements et de gestion de la conformité. L'ajout des solutions de communication des données sur la conformité réglementaire d'AMFINE, qui comprennent notamment la production de documents d'informations-clés pour les investisseurs sur les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (UCITS KIID) et de documents d'informations-clés sur le règlement PRIIPs (Produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance), de prospectus sur les fonds et de fiches d'informations commerciales, permettra à CSS de fournir une solution complète de bout en bout de communication de données sur les fonds. Ladite solution est sans commune mesure sur le marché et tire parti des capacités de gestion intégrée des données, de logiciels de communication des données réglementaires et de production de documents. Cette acquisition permet également à CSS d'accroître son envergure et sa portée, en ajoutant à sa liste des clients de niveau 1 et en étendant sa présence et sa base opérationnelle au cœur du marché européen des fonds.

L'acquisition d'AMFINE représente un investissement supplémentaire dans l'évolution de la plateforme CSS et se traduira par des avantages stratégiques indiscutables pour les clients, par le biais de :

La gestion de bout en bout des processus de communication des données réglementaires, depuis l'agrégation et l'enrichissement des données jusqu'à la production et à la diffusion des documents.

L'apport d'une proposition de valeur améliorée qui ait la portée et l'exhaustivité nécessaires pour accompagner les objectifs de contrôle des risques d'entreprise, de coût total de propriété et d'évolutivité.

La création des conditions requises pour un partenariat stratégique plus approfondi en répondant aux exigences essentielles de communication des données grâce à l'utilisation d'une plateforme de conformité en tant que service (CaaS) de premier plan mondial.

« Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe d'AMFINE au sein de CSS, à l'heure où nous continuons à développer notre plateforme et à couvrir plus amplement le marché », a déclaré Doug Morgan, PDG de CSS. « AMFINE apporte des capacités de produits extrêmement complémentaires et l'excellente réputation qu'elle a acquise en aidant les clients à gérer des exigences complexes en matière de communication des données. Comme les deux entreprises partagent un engagement solide à l'égard de la réussite de leurs clients, nous sommes ravis de travailler ensemble pour améliorer notre solution de communication des données réglementaires mondiales et satisfaire une plus grande palette de besoins de nos clients en termes de conformité. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire RegTech mondial de confiance qui réunit, comme nul autre, des solutions technologiques innovantes afin d'aider les entreprises de services financiers à se frayer un chemin bien défini et stratégique dans l'espace complexe et fragmenté de la conformité réglementaire à l'échelle mondiale. Nos solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données, les opérations et la technologie liées à la conformité. CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité mondiale, qui vont de la communication de données sur les fonds à la publication de rapports sur les transactions, en passant par la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et l'infogérance. À cette fin, l'entreprise adopte une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données liées aux réglementations, appelée RBOR (Regulatory Book of Record). L'entreprise compte actuellement plus de 600 clients logiciels dans le secteur vertical des services financiers, parmi lesquels on trouve des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, notamment des institutions « buy-side » (du côté acheteur) et « sell-side » (du côté vendeur) de niveau 1. CSS est présente dans le monde entier, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, Londres, Dublin, Amsterdam et Stockholm. Pour en savoir plus CSS, veuillez consulter le site à l'adresse : www.cssregtech.com.

