Compliance Solutions Strategies expande colaboração com aosphere

NOVA YORK, 14 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma líder de RegTech (tecnologia regulatória) que oferece soluções baseadas em tecnologia que permitem que as empresas de serviços financeiros atendam aos requisitos obrigatórios de conformidade regulatória, anunciou hoje uma colaboração mais ampla com a aosphere LLP, uma afiliada da Allen & Overy LLP, com a integração completa de uma gama de serviços de dados de mercado oferecidos pela aosphere na plataforma CSS Investment Monitoring.

Para cumprir por completo as obrigações quanto a divulgação sobre a participação acionária, os gerentes de investimento precisam ter acesso a dados de mercado precisos e oportunos abordando diversas áreas, como incorporação de empresas, limites iniciados pelo emissor (normalmente encontrados nos estatutos da empresa) e dados relacionados a proibições temporárias de venda a descoberto.

A inclusão de serviços de dados de mercado para divulgação de informações sobre a participação acionária fortalece a posição da CSS como uma provedora de soluções de tecnologias reguladoras de classe mundial para gestores de ativos institucionais e fundos de cobertura, com uma plataforma automatizada de monitoramento de investimentos que combina de maneira única a experiência regulatória interna inigualável com o mais abrangente conjunto de dados de mercado legais e relacionados do setor oferecido pela aosphere.

"Nossa colaboração estratégica com a aosphere baseia-se no capital intelectual da nossa própria equipe de especialistas jurídicos e regulatórios e aprimora significativamente a nossa plataforma global de monitoramento de investimentos", disse Doug Morgan, CEO da CSS. "Alavancar os recursos ímpares da aosphere, como estamos fazendo com a integração dos serviços de dados de mercado, continuará a ajudar a CSS a acelerar a entrega de novos recursos de produtos nos próximos anos."

"Os serviços de dados de mercado que oferecemos proporcionam uma solução robusta para clientes que buscam cumprir as complexas regras de reportes regulatórios. Obter dados precisos e vantajosos de forma consistente é um desafio significativo para os clientes e temos o prazer de trabalhar com a CSS para oferecer esse serviço aos seus clientes. Sabemos como é importante que os clientes possam operacionalizar os conteúdos legais e regulatórios em plataformas como a CSS Investment Monitoring, e esperamos que a capacidade de utilizar esses dados de mercado seja um desenvolvimento oportuno para os clientes da CSS", disse Clare Godson, diretora executiva da aosphere.

Sobre a CSS:

A CSS é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software na vertical de serviços financeiros, composta por fundos de cobertura, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Amsterdã e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse www.cssregtech.com.

Sobre a aosphere LLP:

A aosphere LLP, uma afiliada do principal escritório de advocacia internacional Allen & Overy LLP, tem uma base de clientes que inclui uma lista impressionante de mais de 500 dos principais bancos de investimento, gestores de ativos e fundos do mundo. A aosphere tem experiência em áreas-chave, como divulgação de participação acionária (incluindo venda a descoberto), restrições de marketing internacional, privacidade dos dados e derivativos para oferecer produtos por assinatura que ajudam seus clientes a reduzir os riscos legais, regulatórios e operacionais. www.aosphere.com

