Compliance Solutions Strategies faz parceria com a Grasp

Parceria traz uma combinação única de presença de mercado local e cobertura de conformidade regulatória global para a África do Sul e África Subsaariana

NOVA YORK, 4 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma de RegTech líder no fornecimento de soluções orientadas à tecnologia que permitem às empresas de serviços financeiros atender às exigências de conformidade regulatória obrigatórias, anunciou hoje uma parceria com a Grasp para expandir a presença da CSS na África. A combinação da presença local e da experiência da Grasp, juntamente com a plataforma global de Compliance-as-a-Service da CSS, será capaz de trazer um valor único às instituições financeiras nos mercados sul-africanos e subsaarianos.

A parceria com a Grasp fortalece a posição da CSS como uma provedora de soluções de RegTech de classe mundial para gestores de ativos institucionais, prestadores de serviços de ativos, fundos de cobertura e seguradoras, com uma presença ampliada na África. Os clientes de serviços financeiros da África do Sul e da África Subsaariana se beneficiarão do acesso a uma plataforma inovadora de RegTech de ponta a ponta que abrange uma gama completa de disciplinas de conformidade global que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações e monitoramento de investimentos.

"Nossa colaboração estratégica com um parceiro de tecnologia de classe mundial como a Grasp expande ainda mais o alcance de nossa plataforma regulatória global de ponta a ponta", disse Doug Morgan, CEO da CSS. "Nossa proposta de valor compartilhado ajudará as empresas de gestão de investimentos na região a atender aos requisitos obrigatórios de conformidade e a se manter à frente das mudanças regulatórias em todas as jurisdições."

"A Grasp tem o prazer de anunciar sua parceria com a CSS, líder global em tecnologia e serviços que presta suporte às empresas de serviços financeiros na navegação do complexo cenário regulatório global", disse Chris Lourens, diretor de Grasp. "Estamos plenamente conscientes dos desafios enfrentados pelas empresas para se manterem atualizadas em relação às exigências regulatórias fluidas. Esta parceria nos permitirá oferecer soluções mais eficazes para permitir que nossos clientes permaneçam em conformidade o tempo todo."

Sobre a CSS:

A CSS é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software na vertical de serviços financeiros, composta por fundos de cobertura, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Amsterdã e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse: www.cssregtech.com

Sobre a Grasp:

A Grasp é uma prestadora de serviços especializada no setor de investimentos, com uma equipe de gestão que combina mais de 50 anos de experiência. Aproveitando a experiência e a tecnologia da CSS, a Grasp apoiará empresas de investimento de todos os países africanos na gestão de sua conformidade com um ambiente regulatório sempre em expansão e complexo. Para mais informações sobre a Grasp, acesse: http://www.graspregtech.co.za/

