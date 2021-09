Compliance Solutions Strategies figure dans le classement AIFinTech 100

CSS est récompensée pour sa technologie de transformation numérique et ses solutions d'analyse de données qui permettent aux clients de passer d'une conformité tactique à une conformité stratégique

NEW YORK, 7 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Compliance Solutions Strategies (« CSS »), une plateforme technologique réglementaire de premier plan fournissant des solutions axées sur la technologie qui aident les entreprises de services financiers à répondre à leurs exigences de conformité réglementaire, a annoncé aujourd'hui figurer dans le classement AIFinTech100. Établie par FinTech Global avec des gagnants sélectionnés par un panel d'experts et d'analystes de l'industrie, la liste annuelle reconnaît les entreprises pour leur utilisation innovante de la technologie afin de résoudre un problème important de l'industrie, ou pour générer des économies de coûts ou des améliorations de l'efficacité dans la chaîne de valeur des services financiers.

L'utilisation de l'IA et de l'analyse de données s'est énormément développée à mesure que les institutions financières s'orientent vers la transformation numérique pour optimiser les données, la technologie et les opérations, atténuer les risques et automatiser les processus à forte intensité manuelle.

En figurant le classement AIFinTech100, CSS met en lumière la manière dont l'innovation continue est au cœur de son processus de développement de produits. La société continue de développer et de fournir des solutions d'automatisation et de technologie des données à la pointe du marché pour améliorer sa plateforme innovante de bout en bout, notamment :

L'optimisation de la solution centrale de gestion des données qui alimente la plateforme CSS, le Regulatory Book of Record (RBOR) ;

Un système avancé d'automatisation et de flux de travail pour sa solution globale intégrée de reporting des fonds, qui prend en charge la production et la distribution de fiches d'information, de prospectus et d'autres documents clés pour l'investisseur, tels que le KIID des OPCVM et le KID des PRIIPs, ainsi que la prise en charge des informations environnementales, sociales et de gouvernance prévues par le règlement européen sur les informations financières durables ;

Le lancement de la première solution pré-négociation sur le marché pour le suivi des limites de position en s'appuyant sur une technologie d'automatisation ;

Une technologie basée sur l'IA pour construire un programme complet de gestion des risques de cybersécurité qui inclut la surveillance du dark web ;

La poursuite du développement et de l'amélioration des moteurs de règles automatisés sur l'ensemble de la plateforme de CSS pour permettre le test et l'analyse des données à l'appui des exigences réglementaires mondiales.

« Nous sommes ravis d'être inclus parmi les entreprises FinTech les plus innovantes du monde », a déclaré Doug Morgan, PDG de CSS. « CSS s'engage à établir des partenariats avec des gestionnaires d'actifs institutionnels, des hedge funds, des sociétés de capital-investissement et des compagnies d'assurance pour les aider à construire une infrastructure de gestion des données résiliente et leur fournir l'agilité et l'efficacité nécessaires pour accélérer leurs stratégies de transformation numérique. »

À propos de CSS :

CSS est un partenaire technologique réglementaire mondial de confiance qui réunit de manière unique des solutions innovantes axées sur la technologie pour aider les entreprises de services financiers à emprunter une voie claire et stratégique dans l'espace réglementaire mondial complexe et fragmenté. Nos solutions et services aident les entreprises à respecter les délais réglementaires tout en optimisant les données de conformité, les opérations et la technologie. CSS couvre une gamme complète de disciplines de conformité à l'échelle mondiale, notamment la déclaration des fonds, la déclaration des transactions, la surveillance des investissements, la gestion de la conformité, les services de conformité et les services gérés, avec une approche complémentaire et centralisée de la gestion stratégique des données réglementaires appelée RBOR (Regulatory Book of Record). La société sert actuellement plus de 600 clients dans le secteur des services financiers, notamment des fonds spéculatifs, des gestionnaires d'actifs traditionnels et des administrateurs de fonds, y compris des institutions de niveau 1 côté achat et côté vente. CSS est présente dans le monde entier, tant en Amérique du Nord qu'en Europe, et compte des bureaux ouverts à la clientèle à New York, Londres, Dublin, Paris, Amsterdam, Luxembourg et Stockholm. Pour plus d'informations sur CSS, rendez-vous sur le site : www.cssregtech.com.

