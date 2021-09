Compliance Solutions Strategies indicada para a AIFinTech 100

CSS premiada por sua tecnologia de transformação digital e soluções de análise de dados que permitem aos clientes passar da conformidade tática para a estratégica

NOVA YORK, 7 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma líder de RegTech (tecnologia regulatória) que oferece soluções baseadas em tecnologia que ajudam empresas de serviços financeiros a atender às suas exigências de conformidade regulatória, anunciou hoje sua inclusão no AIFinTech100. Compilada pela FinTech Global com vencedores selecionados por um painel de especialistas e analistas do setor, a lista anual reconhece as empresas por seu uso inovador de tecnologia para resolver um problema significativo do setor, ou para gerar economia de custos ou melhorias de eficiência em toda a cadeia de valor de serviços financeiros.

O uso de IA e análise de dados cresceu tremendamente à medida que as instituições financeiras caminham em direção à transformação digital para otimizar dados, tecnologia e operações, mitigar o risco e automatizar processos manuais intensivos.

Com sua seleção para a AIFinTech100, a CSS destaca como a inovação contínua é fundamental para seu processo de desenvolvimento de produtos. A empresa continua a expandir e oferecer soluções de automação e tecnologia de dados líderes de mercado para aprimorar sua inovadora plataforma de ponta a ponta, incluindo:

A otimização da solução central de gerenciamento de dados que impulsiona a plataforma CSS – o Regulatory Book of Record (RBOR).

Um sistema avançado de automação e fluxo de trabalho para sua solução global integrada de relatórios de fundos que suporta a produção e distribuição de fichas técnicas, prospectos e outros documentos importantes para investidores, como o UCITS KIID e o PRIIPs KID, juntamente com o suporte para as divulgações ESG previstas pelo regulamento de divulgação de finanças sustentáveis da UE.

O lançamento da primeira solução pré-negociação no mercado para monitoramento de limites de posição aproveita a tecnologia de automação.

Tecnologia baseada em IA para desenvolver um programa abrangente de gestão de riscos de segurança cibernética que inclui monitoramento da dark web.

O desenvolvimento contínuo e a melhoria dos mecanismos de regras automatizadas em toda a plataforma da CSS para permitir testes e análises de dados em apoio aos requisitos regulatórios globais.

"Estamos entusiasmados por sermos incluídos entre as empresas de FinTech mais inovadoras do mundo", disse Doug Morgan, CEO da CSS. "A CSS está empenhada em fazer parceria com gestores de ativos institucionais, fundos hedge, empresas de private equity e seguradoras para ajudar a construir uma infraestrutura de gestão de dados resiliente e oferecer agilidade e eficiência para acelerar suas estratégias de transformação digital."

Sobre a CSS:

A CSS é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software na vertical de serviços financeiros, composta por fundos hedge, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Dublin, Paris, Amsterdã, Luxemburgo e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse www.cssregtech.com.

