Compliance Solutions Strategies lança solução pré-negociação para monitoramento de limites de posição

NOVA YORK, 29 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma líder de RegTech (tecnologia regulatória) que oferece soluções baseadas em tecnologia que permitem às empresas de serviços financeiros atender às suas exigências de conformidade regulatória obrigatórias, anunciou hoje o lançamento da primeira solução pré-negociação do mercado para monitoramento de limites de posição.

Gestores de ativos enfrentam desafios persistentes para o monitoramento preciso e oportuno de suas posições de investimento em função de regulamentações em constante mudança e complexidades no cumprimento de limites impostos pelo câmbio. A solução para monitoramento dos limites de posição da CSS automatiza totalmente o rastreamento de limites impostos pelo órgão regulador e de negociação sobre futuros, opções e outros instrumentos derivativos. A plataforma disponibiliza limites de posição e níveis de responsabilidade diariamente em mais de 50 bolsas, além dos limites da CFTC e da MiFID II, alavancando a tecnologia de automação e uma API que se integra diretamente com sistemas de gerenciamento de ordens. Os recursos de monitoramento pré e pós-negociação para limites de posição permitem que os gestores de ativos institucionais e fundos de cobertura (hedge funds) desenvolvam estratégias de investimento voltadas para o futuro com visibilidade total durante todo o dia de negociação.

A inclusão dos controles de pré-negociação para limites de posição fortalece a posição da CSS como uma provedora de soluções RegTech de classe mundial para o setor de gestão de investimentos com uma oferta de monitoramento de investimentos abrangente e global para cumprir os limites de posição, limites de divulgação de acionistas, regulamentações confidenciais de setores e requisitos de dados pendentes de ações do emissor.

"O monitoramento do limite de posição tradicionalmente só é feito após a negociação ou por meio de um sistema de gerenciamento de ordens, que não foi desenvolvido para monitorar esses limites em tempo real e ajustar as negociações antes da execução", disse Ronan Brennan, diretor de produtos da CSS. "Única no mercado, a solução pré-negociação para monitoramento de limites de posição da CSS permite que a linha de frente e os gerentes de portfólio enviem ordens e verifiquem as operações previstas frente aos limites pertinentes. A implementação desses controles em tempo real permite que uma empresa maximize suas oportunidades de investimento, mantendo-se à frente das mudanças regulatórias e atenuando os riscos relacionados."

A CSS é uma parceira global de confiança de RegTech que reúne de forma única soluções inovadoras voltadas para a tecnologia para auxiliar empresas de serviços financeiros a navegar por um caminho claro e estratégico através do complexo e fragmentado espaço regulatório global. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados de conformidade, operações e tecnologia. A CSS engloba uma gama completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem complementar e centralizada para a gestão estratégica de dados regulatórios chamada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software na vertical de serviços financeiros, composta por fundos de cobertura, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de compra e venda de nível 1. A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa com escritórios voltados para o cliente em Nova York, Londres, Amsterdã e Estocolmo. Para mais informações sobre a CSS, acesse www.cssregtech.com.

