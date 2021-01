2021 marca o segundo ano consecutivo que a CSS foi premiada por sua inovadora tecnologia e serviços de conformidade regulatória

NOVA YORK, 5 de janeiro de 2021 /PRNewswire/-- A Compliance Solutions Strategies ("CSS"), uma plataforma líder de RegTech que oferece soluções voltadas à tecnologia que permitem que as empresas de serviços financeiros atendam às suas exigências de conformidade regulatória, anunciou hoje sua inclusão no REGTECH100. Compilada pela empresa especialista em pesquisa RegTech Analyst, a lista anual reconhece as 100 empresas de RegTech mais inovadoras do mundo com vencedores selecionados por um painel de especialistas e analistas do setor.

A lista foi atualizada para 2021 para identificar a próxima geração de provedores de soluções que moldam o futuro dos setores de conformidade, gestão de riscos e segurança cibernética. O setor de RegTech teve um enorme crescimento nos últimos anos, à medida que os bancos e outras instituições financeiras continuam a lutar com o ritmo implacável da mudança regulatória em muitas jurisdições.

Com sua seleção para a REGTECH100 durante o segundo ano consecutivo, a CSS encerra um ano produtivo em que a empresa continuou a desenvolver impulso e entregar soluções líderes de mercado, e entre os destaques estão:

A aquisição da AMFINE, provedora líder de soluções de relatórios normativos na Europa, para criar a primeira plataforma global para relatórios de fundo de investimento de ponta a ponta

O lançamento de uma solução central de gestão de dados que potencializa a plataforma CSS – o Regulatory Book of Record (RBOR)

O lançamento de um novo módulo para relatórios de transações para permitir que nossos clientes do lado de compra cumpram o Securities Financing Transactions Regulation ("SFTR")

A adição de um novo módulo da solução de monitoramento de investimentos da CSS que permite que investidores institucionais estrangeiros gerenciem restrições relacionadas com indústrias sensíveis em mais de 90 jurisdições

O desenvolvimento da primeira solução que automatiza a produção do formulário CRS para atender aos requisitos da nova SEC para Consultores de investimento que prestam serviços a investidores de varejo

"Estamos muito satisfeitos de mais uma vez sermos incluídos entre as empresas de RegTech mais inovadoras do mundo", disse Doug Morgan, CEO da CSS. "A CSS continua demonstrando sua resiliência nos negócios e ajudando gestores de ativos, administradores de ativos e seguradoras a adotar abordagens mais estratégicas para gerenciar a conformidade, aproveitando nossa distinta combinação de tecnologia regulatória, serviços gerenciados e expertise regulatória líderes de mercado."

Sobre a CSS:

A CSS é uma parceira RegTech global de confiança que reúne de forma única soluções viabilizadas por tecnologia inovadoras, para dar suporte a empresas de serviços financeiros na navegação de um caminho claro e estratégico por meio do espaço regulatório global complexo e fragmentado. Nossas soluções e serviços ajudam as empresas a cumprir os prazos regulatórios, ao mesmo tempo em que otimizam dados, operações e tecnologia de conformidade. A CSS cobre uma variedade completa de disciplinas de conformidade global, que abrangem relatórios de fundos, relatórios de transações, monitoramento de investimentos, gestão de conformidade, serviços de conformidade e serviços gerenciados, com uma abordagem centralizada complementar para a gestão estratégica de dados regulatórios denominada RBOR (Regulatory Book of Record). Atualmente, a empresa atende a mais de 600 clientes de software no mercado vertical de serviços financeiros, compreendido por fundos de hedge, gestores de ativos tradicionais e administradores de fundos, incluindo instituições de primeira linha do lado do comprador (buy-side) e do lado do vendedor (sell-side). A CSS mantém uma presença global na América do Norte e na Europa, com escritórios de atendimento ao cliente em Nova York, Londres, Dublin, Paris, Amsterdã, Luxemburgo e Estocolmo. Para obter mais informações sobre a CSS, acesse: www.cssregtech.com.

