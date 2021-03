Composites One acquiert l'activité Process Materials de Solvay

Présentation d'Aerovac - Fournisseur/Fabricant majeur de matériaux de traitement et d'outillage

SCHAUMBURG, Ill., 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Composites One, le principal fournisseur nord-américain de matériaux composites et de services à valeur ajoutée, a finalisé son achat de l'activité Process Materials auprès de l'entreprise mondiale Solvay Composites Materials. L'acquisition est une occasion unique pour l'entreprise d'ajouter des capacités de fabrication et de vente internationales aux matériaux spécialisés utilisés dans une variété de processus de fabrication de composites assistés par vide.

Emko Capital a travaillé avec Composites One sur l'acquisition réussie, qui se spécialise dans l 'investissement et la gestion d'entreprises industrielles et manufacturières privées.

L'entreprise acquise a été rebaptisée Aerovac et est un important fabricant, développeur et fournisseur de matériaux de traitement, d'outillage et de services utilisés dans le traitement préimprégné, l'infusion sous vide, la stratification du verre et d'autres applications industrielles.

La marque Aerovac a été créée dans les années 1970 en Europe et a toujours représenté l'innovation dans les matériaux de processus. Elle a changé de nom en 2000 pour devenir Richmond/Aerovac, un nom référencé dans les spécifications aérospatiales actuelles. « Le nom Aerovac rend hommage à l'héritage de la marque et à l'orientation client, qui sont désormais combinés à la présence sur le marché de Composites One », a déclaré Robert Murdock, vice-président et directeur général d'Aerovac.

La gamme Aerovac comprend une vaste gamme de matériaux d'ensachage sous vide, depuis les films d'ensachage, les tissus à manches, les films et les tissus anti-adhésifs, jusqu'aux couches pelables, bandes d'étanchéité, valves et tuyaux. Des trousses de matériaux de traitement personnalisés et des outils durs et souples sont également disponibles.

Ces produits sont les mêmes matériaux de traitement de qualité que Composites One fournit aux clients au cours des deux dernières années en tant que distributeur nord-américain de Solvay. « Aerovac est une extension naturelle et stratégique de l'activité de Composites One, » a déclaré Steve Dehmlow, PDG de Composites One. « Cela nous positionne pour une croissance future et fait de Composites One un fournisseur majeur des marchés de l'aérospatiale, éolien et marin. »

« Nous pensons que le secteur des matériaux de traitement bénéficiera grandement de notre fusion à Composites One », a déclaré Carmelo Lo Faro, président de la division mondiale des matériaux composites de Solvay. « L'intention de Composites One est de croître et d'investir dans l'entreprise, de favoriser l'innovation, la fiabilité et le service à la clientèle et de s'appuyer sur l'excellent travail de notre équipe. »

Avec cette acquisition, Composites One gagne plusieurs sites de fabrication, de conception/fabrication de trousses et de distribution de matériaux, notamment Santa Fe Springs, en Californie; Sumner, à Washington; Keighley, au Royaume-Uni; Mondovi, en Italie et Toulouse, en France. Un site supplémentaire à Toulouse se concentre sur la conception et la fabrication d'outils durs et souples. Une autre inclusion intéressante est une entreprise de distribution basée au Royaume-Uni, Med-Lab, qui négocie des consommables de révision de moteurs d'avion et des instruments de test de carburant.

Pour plus d'informations sur Aerovac, veuillez visiter www.aerovac.com.

À propos de Composites One

Composites One est le principal distributeur de matériaux composites en Amérique du Nord, desservant des clients de plus de 44 emplacements. Composites One offre aux fabricants et mouleurs de composites des milliers de produits de plus de 600 des meilleurs fournisseurs de l'industrie grâce à une force de vente technique, d'assistance technique et de service client la plus compétente de l'industrie. L'entreprise offre une variété de services à valeur ajoutée qui comprennent des technologies en circuit fermé, des examens des applications techniques, une assistance inégalée en matière de conformité réglementaire. Le siège social de Composites One est situé à Schaumburg, dans l'Illinois. Pour en savoir plus: www.compositesone.com.

À propos d'Emko Capital

Emko Capital se concentre exclusivement sur l'investissement et la gestion d'entreprises industrielles et manufacturières privées. Vous pouvez en savoir plus sur Emko sur www.emkocapital.com.

Related Links

https://www.compositesone.com



SOURCE Composites One